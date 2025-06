Credit (De Andrè): Unknown (Mondadori Publishers), Public domain, via Wikimedia Commons; Credit (Levi): Unknown (Mondadori Publishers), Public domain, via Wikimedia Commons

Un vecchio adagio, sentito e risentito, recita che la storia la scrivono i vincitori. Ma non è, semplicemente, una questione di cronaca, è un diritto alla verità, alla memoria e anche alla dignità, che viene sottratto e negato agli sconfitti, ai vinti, ai perdenti. La storia degli uomini condanna i vinti non solo alla disfatta, ma anche alla vergogna. La vergogna di sé stessi, la vergogna di aver scelto la parte sbagliata, la vergogna di esistere. E in questo spazio muto e tormentato, tra macerie morali e fisiche, ai vinti e agli sconfitti rimane solamente la voce dell’arte e della musica.

Questa gente che non ha più nulla rinasce nelle canzoni e nei testi di Fabrizio De André: prostitute, anarchici, soldati allo sbando, zingari, emarginati di ogni luogo e ogni tempo. Nei suoi dischi si respira, con forza, costantemente, il peso del popolo vinto, il peso di coloro che subiscono la disumana violenza del potere costituito, il peso di coloro che vengono privati del diritto di raccontare la propria storia e, spesso, persino di averla una storia da raccontare. Da Genova a “Fiume Sand Creek” il passo è davvero breve, una canzone, purtroppo, attuale, una canzone che tratta di genocidio e di negazione della verità, raccontata dal punto di vista di una vittima innocente: un bambino indiano. E in quel bambino indiano non ci sono solamente gli Indiani d’America, annientati dalla violenza coloniale e da quei vincitori che hanno negato loro giustizia e parola. Faber non dà e non vuole dare una banale speranza consolatoria, intende, invece, restituire dignità ai popoli sconfitti, perché non può mai esserci consolazione quando la verità viene derisa, umiliata, deformata, strappata o ignorata.

Ed, oggi, nel 2025, se c’è un popolo vinto e privato del diritto della propria storia e della verità, è il popolo Palestinese. Gaza, ormai cimitero di famiglie e bambini, di corpi senza nome, è solo il simbolo più feroce di questa condizione, una condizione che, però, non viene veramente raccontata, perché non funzionale a quelle che sono le forze geopolitiche dominanti. Ed il parallelismo storico con lo sterminio nazista degli Ebrei d’Europa non è una provocazione – come ha sottolineato l’artista Laika – ma è una urgenza morale. Primo Levi è stato chiarissimo al riguardo, ogni volta che un popolo viene disumanizzato, ogni volta che un popolo diviene solo un insieme anonimo di numeri, il meccanismo dello sterminio – il genocidio – è già in atto.

Ricordiamole ed appuntiamocele sul cuore le sue parole: “Considerate se questo è un uomo / che lavora nel fango / che non conosce pace / che lotta per mezzo pane / che muore per un sì o per un no.”

Questa è la descrizione perfetta della condizione degli Indiani d’America o degli Ebrei durante il regime nazista o dei Palestinesi oggi a Gaza. E la cosa più triste e crudele nella sorte degli sconfitti è il senso di colpa, come se il dolore patito fosse una prova della propria colpa. Si tratta di una trappola subdola ed antica, che rende il dolore una sconfitta privata e mai collettiva. Fabrizio De André, infatti, scriveva: “E quelli che non sono tornati / mai più torneranno”, una modo poetico per dirci che nemmeno il ricordo a loro sarà concesso. Gaza, allora, è il sintomo di un mondo malato che ha stabilito che alcuni popoli non debbono avere voce, né memoria, né diritto alla verità, ma debbono sopravvivere o, meglio ancora, estinguersi nel silenzio, nella negazione, nella vergogna di sé stessi.

Questo rende De André il più vivo e il più attuale dei nostri poeti e cantautori, perché, non solo ci rammenta che l’arte e la musica debbono stare dalla parte di coloro che non hanno voce, ma che la memoria dei vinti non è facoltativa, ma è un dovere etico e, ogni volta, che il mondo, i media, i governi, le nazioni più ricche e potenti ignorano una strage o la giustificano o la facilitano, non solo tradiscono la verità storica, ma stanno preparando un altro genocidio.

Primo Levi ha lasciato queste potenti parole: “Accade facilmente, in tempi come i nostri, che si dica: Io non ho colpa, non ho visto, non sapevo.”, ma anche il non sapere, il fingere, il voltarsi dall’altro lato è sempre una scelta.