Credit: Sofia Bonelli

Autenticità è la parola chiave di “Just The Way We Do” nuovo album a firma The Shalalalas, uscito per Bassa Fedeltà dopo diversi EP, l’esordio “There are 3 las in Shalalalas”e “Boom”. Sei inediti prodotti da Fabio Grande e quattro brani rivisitati con l’aiuto di Valentina Polinori, Bengala Fire, Aurora D’Amico e Cesare Petulicchio (Bud Spencer Blues Explosion) all’insegna dell’indie-pop, del dream-folk, del rock.

Una squadra affiatata quella che accompagna Sara Cecchetto e Alessandro Lepre Gnerre in un viaggio musicale tra ballate che ricordano con dolcezza il primo bacio (“It’s Time”) o la malinconica “Song For Mara” cantata a due voci e momenti più ritmati come l’irresistibile “Stay” puro solare indie rock e “Crazy, Again” tra alt – rock e grunge. Solita grande attenzione alle melodie nell’indie pop di “Waterfall” e nella raffinata “Las Vegas”.

L’energia dei Bengala Fire trasforma “Let’s Shalalala” tratta dal primo EP del duo romano in un pezzo movimentato e psichedelico, mentre le canzoni che facevano parte di “There are 3 las in Shalalalas” e “Boom” – “Just For Fun”, “Me and Terry” e “Hold Me Tight” – trovano nuova vita grazie alle voci inconfondibili di Valentina Polinori e Aurora D’Amico e al remix in chiave trip hop ed elettronica di Cesare Petulicchio. I The Shalalalas uniscono così passato e presente con deliziosa eleganza.

Listen & Follow

The Shalalalas: Facebook