Nonostante le innumerevoli difficoltà, nel 1967 il mondo sembrò realmente sul punto di rifiorire. La Summer of Love esplodeva negli Stati Uniti, portando con sé un’ondata di psichedelia che avrebbe cambiato per sempre il volto della musica pop. A San Francisco il rock abbracciava la sperimentazione e la cultura hippy si espandeva a macchia d’olio dai vicoli di Haight-Ashbury. E Londra, naturalmente, seguiva con attenzione la rivoluzione in atto nella ben più soleggiata California. In questa fase di mutamento, dove le regole del pop venivano riscritte a colpi di armonie vocali e acido lisergico, nacquero una quantità industriale di progetti musicali effimeri ma significativi. Un nome fra i tanti? The Flower Pot Men.

Un marchio che oggi torna alla ribalta grazie a “Midsummer Dreaming – An Anthology 1967-1970″, cofanetto di tre CD pubblicato dalla Cherry Red Records. La compilation include ben 64 brani tra singoli, rarità, registrazioni radiofoniche per la BBC e persino due concept album, mai terminati e rimasti a lungo inediti (“Peace” del 1969 e “Past Imperfect” del 1970). Un tesoro psichedelico che getta nuova luce sull’opera di colui che fu la mente e il cuore dei Flower Pot Men, ovvero il cantautore e produttore John Carter (noto per aver fatto parte del trio vocale The Ivy League, molto famoso in Inghilterra nella prima metà degli anni ’60).

Il progetto partì proprio nel 1967, quindi nel pieno della Summer of Love, quando Carter e il suo storico collaboratore Ken Lewis (anch’egli ex Ivy League) scrissero “Let’s Go To San Francisco”, un ambiziosissimo brano pop psichedelico e barocco ispirato tanto al sound di Brian Wilson quanto all’estetica della California hippy. Uscito con il nome di un gruppo inesistente, The Flower Pot Men, il singolo – diviso in due parti, una stranezza per il pop dell’epoca – divenne un successo, raggiungendo la Top 5 britannica. Un piccolo capolavoro legato al genio di John Carter che, seppur attingendo a piene mani dal sound dei Beach Boys, riuscì a dare una forma matura alla sua visione psichedelica fatta di armonie vocali sontuose, orchestrazioni carezzevoli e una vena melodica irresistibile.

Sull’onda del successo di “Let’s Go To San Francisco” venne pubblicato “A Walk In The Sky”, che fu un flop nel Regno Unito ma ottenne un buon riscontro in alcune parti d’Europa (entrò in Top Ten nei Paesi Bassi). Con la speranza di non trasformarsi in una One Hit Wonder, i Flower Pot Men si trasformarono in una vera e propria band (seppur senza Carter, ormai interessato esclusivamente allo studio di registrazione). Ma non appena il vento psichedelico cessò di soffiare, il nome stesso del gruppo iniziò a suonare obsoleto per i suoi membri che abbandonarono la nave per trovar rifugio in una nuova creatura chiamata White Plains. Il marchio The Flower Pot Men restò nelle mani di John Carter.

Sul finire degli anni ‘60 Carter, prima di chiudere definitivamente questa fase della sua carriera, assoldò diversi session men per incidere i due concept album già citati (“Peace” e “Past Imperfect”, rimasti chiusi in un cassetto per decenni). “Midsummer Dreaming” ce li presenta finalmente in versione integrale, insieme a brani pubblicati sotto pseudonimo (come “Mythological Sunday”, firmato Friends, o “Midsummer Dreaming”, attribuito a John Carter & Russ Alquist), cinque tracce mai pubblicate prima d’ora e due sessioni radiofoniche della BBC risalenti al 1967, registrate dalla formazione live dei Flower Pot Men.

Il valore di “Midsummer Dreaming – An Anthology 1967-1970″ non sta soltanto nella quantità e nella qualità del materiale raccolto, ma nel suo significato storico: la compilation targata Cherry Red restituisce dignità e spessore a un progetto che alcuni, prima che svanisse nell’oblio, liquidarono come derivativo e opportunistico. Certo, i Flower Pot Men nacquero anche per cavalcare l’onda della moda psichedelica; ma lo fecero con cura artigianale e un’eleganza melodica rara, figlia della scuola britannica del pop beatlesiano e della scuola californiana delle armonie vocali in stile Brian Wilson.

Lontano dai toni stucchevoli della nostalgia, questo box set funziona come un archivio ricco e coerente di un’epoca in cui anche i progetti effimeri potevano lasciare un’impronta. Tra sogni infranti e canzoni “colorate” che sembrano profumare di incenso e pioggia estiva, “Midsummer Dreaming” si impone come documento definitivo su una bella avventura musicale troppo a lungo rimasta nell’ombra.