I Talking Heads hanno pubblicato un video del loro celebre brano, “Psycho Killer”, che ha come protagonista Saoirse Ronan e che ci spinge a riflettere e a tornare agli anni Ottanta, al significato nascosto di questa canzone e a cosa accadde, davvero, aldilà della semplice retorica, in quegli anni.

“Psycho Killer, qu’est-ce que c’est?“

Era la domanda che David Byrne urlava nel microfono, nel 1977 — ma che sarebbe diventata l’inno non ufficiale di un’intera generazione pochi anni dopo — non è mai stata davvero una domanda, ma un’allerta. Perché dietro il synth ipnotico, dietro il basso pulsante e dietro quella voce straniata ed ansiosa, “Psycho Killer” raccontava molto più di quanto i suoi ascoltatori da club o da autoradio volessero ammettere. Parlava del distacco, dell’alienazione, del vuoto, del senso di minaccia invisibile che aleggiava sopra gli anni ’80, come una nube tossica profumata di lacca per capelli e di cocaina.

Gli anni ’80 sono passati alla storia come il decennio dei film cult — “Rocky”, “Ritorno al Futuro”, “Indiana Jones”, “I Goonies” — dei paninari e degli yuppies, dei walkman e delle super top-model, ma mentre, in superficie, il mondo ballava sotto le luci al neon delle discoteche, sotto quel bagliore ammaliante si agitavano gli incubi veri: la dipendenza dalle droghe sintetiche, la paura dell’AIDS, le guerre sporche, le ombre voraci della geopolitica, il tracollo psicologico di una generazione cresciuta nella disillusione post-ideologica degli anni ’70.

Ecco allora che “Psycho Killer”, con i suoi versi sconnessi e minacciosi — I can’t seem to face up to the facts / I’m tense and nervous and I can’t relax — diventa il manifesto inconscio di quella tensione latente e della schizofrenia sociale che si celava dietro il ballo collettivo. Nati sulla scia punk ed approdati al minimalismo art-rock, i Talking Heads furono molto più che una semplice band new-wave. Furono i cronisti atipici di un mondo che cambiava troppo in fretta e troppo male, senza avere il tempo di capire davvero dove stesse andando. La voce di David Byrne, sempre sull’orlo di una crisi di nervi, incarnava quella nevrosi da iper-connessione pre-digitale, qualcosa che, oggi, riconosciamo benissimo, ma che all’epoca nessuno poteva intuire.

“Psycho Killer”, seppur scritta prima del vero boom edonista degli anni ’80, diventò ben presto la colonna sonora perfetta per una società che aveva scelto di dimenticare le lotte e le rivendicazioni politiche ed ideologiche, per rifugiarsi nel consumismo sfrenato, nei club, nei simboli tribali delle comitive, delle strade, dei locali e dei linguaggi in codice.

A raccontare quella frattura furono anche alcuni romanzieri americani, che, in quel decennio, toccarono il successo, proprio perché seppero descrivere il malessere con precisione chirurgica. Bret Easton Ellis, con “Less Than Zero” (1985), dipinse una Los Angeles fatta di giovanissimi ricchi ed annoiati, persi in un terribile ed incolmabile vuoto esistenziale, tra droghe e party distruttivi. Il protagonista Clay è, infatti, l’incarnazione ideale del ragazzo che ascolta “Psycho Killer” senza davvero comprenderla, ma sentendola risuonare nella propria angoscia latente interiore. Don DeLillo, invece, con “White Noise” (1985), catturò l’ansia collettiva di una società ossessionata dalla morte, dall’apocalissi e dalla comunicazione di massa, mentre Jay McInerney, in “Bright Lights, Big City” (1984), raccontò il lato oscuro e morboso della New York notturna, fatta di loft, di modelle e di cocaina a fiumi, ma anche, putroppo, di alienazione totale.

E in qualche modo, in sottofondo, le parole di Byrne sembrano rincorrersi tra le pagine di questi libri: “You start a conversation you can’t even finish it / You’re talking a lot, but you’re not saying anything“.

E se oggi “Psycho Killer” viene ballata ai DJ-set retrò oppure citata nelle serie tv anni ’80, resta, però, un brano profondamente ambiguo: il suo ritmo ti invita a muoverti, ma il testo ti inquieta e ti inchioda. È il brano perfetto per un decennio che aveva bisogno di un killer psicopatico a cui dare la colpa, quando, invece, in realtà, il vero assassino era il vuoto collettivo dell’intera società. Dunque, riascoltarla adesso non è solamente un atto di nostalgia, ma anche una piccola operazione di archeologia emotiva, per riscoprire cosa significasse davvero vivere in un mondo che voleva solo ballare e dimenticare, mentre dietro le quinte qualcuno sussurrava “run run run run run run away“.