Quarta fatica discografica per la band del sud-est inglese. Gli Amazons, infatti, ritornano sul proscenio musicale con un album, “21st Century Fiction”, che prova a rilanciare le quotazioni di Matt Thomson e soci (che nel frattempo hanno visto l’addio di Joe Emmett, batterista e fondatore del gruppo). Operazione riuscita? Beh, a giudicare dalle stroncature che il disco in questione sta ricevendo dalla “critica” italiana, diremmo proprio di sì.

Credit: Press

No, non è un controsenso. Sì, insomma, è una regola che vale da circa un ventennio: quando i Soloni della cosiddetta stampa specializzata sposano un sentiero, bisogna correre immediatamente nella direzione opposta; poiché, quasi sempre, l’opera stroncata risulta decisamente gradevole. Come nel caso di questo piacevolissimo “21st Century Fiction”. Sia chiaro, non ci troviamo al cospetto di un prodotto che cambierà per sempre l’industria discografica, ma di un album realizzato con più devozione (al regno delle sette note) rispetto al recente passato. I Nostri, del resto, si sono affidati a delle collaborazioni esterne per provare a rendere la propria tavolozza sonora un po’ più accattivante. Ben Thatcher (l’altra metà dei Royal Blood), per esempio, suona la batteria in “My Blood”, uno dei brani più incisivi del lotto e che trascinano il sound degli Amazons verso lidi un po’ più interessanti, facendo trasparire una certa predisposizione per un rock melodico ma assolutamente godibile.

E lo stesso discorso, se vogliamo, potremmo allargarlo pure a un pezzo come “Wake Me Up”, dove il gruppo inglese gioca a fare i Muse d’annata (“Black Holes And Revelations”, per intenderci). “Night After Night”, invece, possiede uno degli intro più fotonici mai partoriti dalla formazione del Berkshire. Al resto ci pensano il refrain gustoso e il finale in crescendo. Notevole pure l’alt-rock (in odor di folk) di “Love Is A Dog From Hell”. In parole povere, ci troviamo al cospetto di un disco tutt’altro che epocale, ma con molta più anima rispetto a quasi tutto quello che è stato partorito dai britannici nel dopo “Black Magic”. E scusate se è poco.

“Go All The Way” va a concludere in maniera sentita (ma brillante) un album che si eleva al di sopra della sufficienza per il suo essere sinceramente variegato. Gli Amazons, in definitiva, hanno messo via le velleità plasticose di un indie-rock di maniera per giocare a viso aperto il proprio personalissimo campionato musicale. Sono saltati gli schemi, ma il gioco è diventato più brillante. Una metafora calcistica, certo. Ma che rende decisamente l’idea.