credit: press

A poco più di un mese dalla partenza dei live che tingeranno di blues la città di Pordenone, Pordenone Blues & Co. Festival, giunto alla 34° edizione, annuncia una serata che rimarrà nella storia: mercoledì 16 luglio al Parco San Valentino di Pordenone si esibiranno i Boomtown Rats, il supergruppo rock irlandese capitanato da Bob Geldof con Simon Crowe e Pete Briquitte, unico concerto in Italia della band che quest’anno compie 50 anni di carriera.

In apertura del live una grande sorpresa non solo per gli amanti del wild root blues, ma anche per tutti i punk rock e garage addicted: special guest del concerto sarà Cyborg Zero, ex leader della band The Cyborgs che nel 2018 ha deciso di intraprendere un percorso solista, dopo otto lunghi anni di boogie.

Sarà evento unico e imperdibile a 40 anni dall’evento Live Aid, organizzato da Bob Geldof, il più grande concerto benefico della storia della musica, in cui le superstar dell’epoca si unirono con lo scopo di ricavare fondi per contrastare la fame in Africa.

Mercoledì 16 luglio 2025

Parco San Valentino – Pordenone

Apertura porte: ore 18:00

Inizio concerto Cyborg Zero: ore 20:00

Inizio concerto BTR: ore 21:30

Ingresso gratuito

I Boomtown Rats sono una band irlandese di new wave che ha avuto moltissimi successi internazionali tra il 1977 e il 1985. Il gruppo è guidato dal cantante Bob Geldof. Gli altri membri della formazione originale erano Garry Roberts (chitarra solista), Johnnie Fingers (tastiera), Pete Briquette (basso), Gerry Cott (chitarra) e Simon Crowe (batteria).

I Boomtown Rats si sciolsero nel 1986, ma si riformarono nel 2013 con i membri originali Geldof, Roberts, Crowe e Briquette.

Bob Geldof ha dichiarato: “Suonare di nuovo con i Rats e rifare quelle grandi canzoni è di nuovo emozionante. Eravamo una band straordinaria e sento semplicemente che è il momento giusto per tornare a essere Rats, per fare una visita a Boomtown.“

Il boutique festival tra i più importanti in Europa quest’anno ospiterà i grandi headliner della musica internazionale: al Parco San Valentino di Pordenone il 18 luglio si esibirà la superstar della sei corde blues Joe Bonamassa, uno dei più apprezzati musicisti del panorama internazionale contemporaneo. Il 15 luglio sarà la volta dei leggendari guitar heroes Joe Satriani e Steve Vai, che per la prima volta in oltre cinquant’anni di attività uniscono le forze per formare la SatchVai Band.

Il 19 luglio si esibiranno Afterhours che riporteranno dal vivo lo spirito e la forza di uno degli album più iconici e rappresentativi della musica italiana “Ballate per Piccole Iene” a 40 anni dalla sua pubblicazione. Per l’occasione Manuel Agnelli ha deciso di tornare sul palco con la band di allora, composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria).