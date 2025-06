Vengono da Massafra (Puglia) i The Hellcat ovvero Damiano Longo (voce e chitarra) Emanuele Ingrao (chitarra e tastiere) Francesco Porzano (batteria) e Federico Vinci (basso) che pubblicano il loro primo EP per la neonata Mosho Dischi con una copertina ispirata a Cattelan e tanta voglia di trovare la propria strada.

Quattro brani dinamici per molto tempo messi in disparte e poi recuperati e registrati allo Studio Gaudio di Taranto che in tredici minuti uniscono rock melodico anni settanta e armonie brit pop, senza dimenticare le evoluzioni del genere nel nuovo millennio come gli Arctic Monkeys a cui allude obliquamente il titolo, band a cui i The Hellcat venivano paragonati spesso in passato.

Il singolo “Femme Fatale” rivelava già del talento confermato dalla melodica “Dorothy’s Dance” incentrata sulle chitarre, vere protagoniste anche nella ritmata “Werewolves Never Got Me Scared (But Apparently You Do) e nella sinuosa “You Only Die Twice”. “Wish I Wasn’t A Monkey” è solo l’inizio, l’atto zero per i The Hellcat come dicono proprio loro e sarà interessante seguirne l’evoluzione.

