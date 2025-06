credit: Shervin Lainez

David Byrne annuncia “Who Is the Sky?“, il suo nuovo album dopo l’acclamato e pluripremiato “American Utopia” del 2018, che uscirà il 5 settembre per Matador Records. L’album è stato prodotto dal vincitore del Grammy Kid Harpoon (Harry Styles, Miley Cyrus), mentre i 12 brani sono stati arrangiati dai membri della Ghost Train Orchestra, ensemble da camera di New York.

L’artista sarà in tour con “Who Is the Sky?” da settembre e le date italiane saranno due:

21 E 22 Febbraio 2026 – Teatro degli Arcimboldi, Milano

Biglietti QUI.

In “Who Is the Sky?” fanno la loro apparizione amici musicisti, vecchi e nuovi, tra cui St. Vincent, Hayley Williams dei Paramore, il batterista degli Smile Tom Skinner e il percussionista di “American Utopia” Mauro Refosco.

L’album è anticipato dal contagioso singolo “Everybody Laughs”. Insieme al brano, Byrne ha pubblicato il video ufficiale, diretto dall’artista multimediale Gabriel Barcia-Colombo.

“Qualcuno che conosco mi ha detto: ‘David, usi spesso la parola ‘tutti’. Credo di farlo per dare una visione antropologica della vita a New York così come la conosciamo”, afferma Byrne. Tutti vivono, muoiono, ridono, piangono, dormono e fissano il soffitto. Tutti si mettono nei panni degli altri, ma non lo fanno fino in fondo, io l’ho fatto. Ho cercato di cantare di queste cose, che potrebbero essere viste come negative, bilanciandole con la sensazione di entusiasmo che traspare dal groove e dalla melodia, soprattutto alla fine, quando io e St. Vincent ci mettiamo a urlare e cantare insieme. La musica può fare questo: unire gli opposti. Me ne sono reso conto cantando con Robyn all’inizio di quest’anno. Le sue canzoni sono spesso tristi, ma la musica è gioiosa.”

Le note stampa ci dicono che “Who Is The Sky?” si basa sui temi ottimistici delineati da “American Utopia” e dal suo tour di supporto, e più specificamente delineati dallo spettacolo di Broadway vincitore di un Grammy e dal successivo film. Con questa proposta, Byrne prosegue la sua esplorazione, durata una vita, delle connessioni umane e del potenziale di unità sociale sullo sfondo caotico del mondo. “Who Is the Sky?” è particolarmente cinematografico, umoristico e gioioso, ma spesso con una lezione intrinseca: che l’amore è inspiegabile, che l’illuminazione significa cose molto diverse per persone diverse e che è sempre una buona idea idratarsi, che ci si svegli la mattina dopo con la pelle come quella di un bambino o no. Soprattutto, le canzoni dimostrano il talento di Byrne nel cavalcare il filo del rasoio dell’avanguardia e del pop accessibile.

Tracklist:

Everybody Laughs



When We Are Singing



My Apartment Is My Friend



A Door Called No



What Is the Reason for It?



I Met the Buddha at a Downtown Party



Don’t Be Like That



The Avant Garde



Moisturizing Thing



I’m an Outsider



She Explains Things to Me



The Truth