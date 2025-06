credit Johnny LaVallee

Gli Other Lives hanno annunciato oggi i dettagli del loro quinto album in studio, “Volume V“, in uscita il 10 ottobre 2025 per Play It Again Sam, insieme al primo singolo estratto dal disco, “Mystic”.

Un disco, come ci dicono le note stampa, di straordinaria profondità musicale ed emotiva. “Volume V”, composto da 10 tracce, rappresenta il nuovo capitolo della storia in continua evoluzione degli Other Lives. Gran parte dell’album è stata registrata a The Sheerar, un’ex chiesa oggi sede dello Stillwater History Museum. «Tornare nella nostra città natale è stato, sotto molti aspetti, un rifugio per noi», racconta il membro fondatore Jonathon Mooney.



“Mystic” è il primo brano estratto dal nuovo album e, fin dalle prime note, è evidente come l’ampiezza cinematografica degli arrangiamenti e delle melodie abbia raggiunto nuove vette dinamiche. L’album, composto da otto canzoni e due strumentali, mostra una scrittura orchestrale ancora più ricca e un’intensità drammatica più marcata, a conferma della volontà della band di evolversi costantemente pur mantenendo intatta l’essenza che rende gli Other Lives così unici e irresistibili.

Tracklist:

Mystic

Versailles

What’s It Gonna Take

Heading West

One For The Kids

Show Us Some Love

Outro

Cisa Cisa

Read My Mind

The Wake