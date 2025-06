I Biffy Clyro sono tornati con il nuovo singolo “A Little Love”.

Primo nuovo brano dopo l’acclamato album del 2021 “The Myth Of The Happily Ever After” e il suo gemello “A Celebration Of Endings”, “A Little Love” è stato presentato in anteprima durante concerto di riscaldamento a Glasgow, prima di aprire il set della band al BBC Radio One’s Big Weekend.

Prodotto da Jonathan Gilmore è il primo assaggio del decimo album del trio.



Il singolo in vinile in formato 7“ di “A Little Love” sarà disponibile da domani QUI.