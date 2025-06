Micah P. Hinson ha annunciato il suo prossimo album, “The Tomorrow Man”, in uscita il 31 ottobre per Ponderosa Music, che preannuncia un nuovo capitolo nella sua già leggendaria carriera venticinquennale.

L’album è preceduto dal nuovo singolo “Oh, Sleepyhead”, nato da un intenso momento di cambiamento interiore, che rappresenta una potente dichiarazione di distacco da una realtà soffocante e dal difficile ma necessario viaggio verso la libertà. Dal punto di vista musicale, il brano segna anche una rottura con il tradizionale stile introspettivo di Hinson, grazie soprattutto alla vivace partecipazione dell’orchestra di Benevento, diretta da Raffaele Tiseo, che infonde alla canzone un sound dinamico e più ampio, mentre i testi autentici di Hinson esortano gli ascoltatori a riflettere sul coraggio necessario per abbandonare ciò che non serve più.

Come dice lo stesso Hinson: “Quando ho scritto questa canzone, la mia vita stava cambiando drasticamente, giorno dopo giorno. Le cose a cui tenevo e le cose che mi erano care stavano cambiando. Le cose che un tempo mi erano vicine erano ora viste come ostacoli. L’amore che provavo un tempo si era trasformato in qualcosa di più simile al controllo. Erano tempi strani, tempi che potevano tenermi in ostaggio solo per un certo periodo. Questa canzone rappresenta la libertà di trovare un nuovo giorno, un nuovo modo di vivere e il dolore di lasciarsi alle spalle la vecchia vita. Possiamo essere prigionieri della nostra vita solo se lo permettiamo, ma sì, lo so, come la maggior parte delle cose nella vita, il cambiamento ha un prezzo e la libertà ha delle conseguenze“.



L’album è stato registrato nel nord Italia con il produttore Alessandro “Asso” Stefana. Parlando dell’album, Hinson dice ancora:

“Ho cercato queste canzoni per tutta la vita. Ho intrapreso un viaggio lungo tutta la vita per trovare il luogo perfetto dove la verità e la comprensione vivono e prosperano, in primo piano nella mia mente e nelle mie canzoni. Ho trovato questo luogo e inseguirò questa bestia fino ai miei ultimi giorni”.



Tracklist:



Oh, Sleepyhead

One Day I Will Get My Revenge

Think Of Me

Mothers & Daughters

Take It Slow

The Last Train To Texas (originally Silvia)

Hallow

I Don’t Know God

I Thought I Was The One

The Fuck I Care (originally Where Did You Go?)

Walls

Oh, Sleepyhead (Reprise)



Viene annunciato anche un tour a supporto del disco che toccherà svariate città italiane:



1 agosto | Pisticci (MT) – Teatro dei Calanchi

5 settembre | Cagliari – Lazzaretto

16 novembre | Fidenza (PR) – Barezzi Festival

18 novembre | Milano – Santeria Toscana 31

19 novembre | Roma – MONK

21 novembre | Ravenna – Transmissions Festival

22 novembre | Torino – sPAZIO 211

