Inizio millennio difficile per Sinéad O’Connor che dopo aver firmato per la Atlantic nel 1998 ha più volte rimandato la composizione e l’uscita di questi brani pubblicati solo dopo la nascita della figlia, tra problemi di salute mentale e una svolta religiosa che la porterà a entrare per qualche tempo in un ordine cattolico irlandese.

Sopravvivenza è la parola chiave di tredici canzoni nate in momenti diversi che tratteggiano il ritratto di un’anima in affannosa ricerca di senso, pace, serenità. Un disco non lineare in cui Sinéad O’Connor sceglie di collaborare con Wyclef Jean, Dave Stewart, Brian Eno, Anne Preven, Scott Cutler e Kevin “She’kspere” Briggs, Jerry Duplessis e Skip McDonald nel ruolo di co – autori e co – produttori.

“I have a universe inside me / where I can go / a spirit guides me” prime parole di “The Healing Room” sono il mantra di un album che non rinuncia alla rabbia nella graffiante “No Man’s Woman” tra rock e archi in sottofondo. Pagine di diario quelle di “Jealous” per una O’Connor che si mette in gioco con “Dancing Lessons” e “Daddy I’m Fine” tra echi R&B e soul in ” ‘Till I Whisper U Something”, “What Doesn’t Belong To Me” e la splendida “Hold Back The Night” soffusa ballata epica e commovente.

La veste pop rock di “The State I’m In” nasconde ferite con armonie vocali concilianti, evidente ancora oggi la modernità di “The Lamb’s Book Of Life” e “If U Ever”. Un diamante dalle mille sfaccettature e dai bordi acuminati “Faith And Courage” che in “Emma’s Song” e nel nuovo arrangiamento di ” Kyrié Eléison” mostrava voglia di resistere e lottare. La miglior Sinéad O’Connor degli anni duemila tra sofferenza e redenzione, eclettica ed emozionante.

Sinéad O’ Connor – Faith And Courage

Data di pubblicazione: 13 giugno 2000

Durata: 53:59

Tracce: 13

Etichetta: Atlantic

Produttori: Sinéad O’ Connor, Wyclef Jean, Dave Stewart, Brian Eno, Anne Preven, Scott Cutler e Kevin “She’kspere” Briggs, Jerry Duplessis e Skip McDonald