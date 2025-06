Il re è morto, viva il re: B.B. King se n’è andato il 14 maggio 2015 e giù tutti – anche chi se n’era sempre fregato – a celebrarlo e a riascoltare il suono inconfondibile della sua Lucille.

Nel 2000 ero troppo giovane per il blues, o almeno per un certo tipo di blues. La musica del diavolo per me aveva la forma filtrata dalla british invasion, gli Stones, al più gli Yardbirds e i Cream. I Cream appunto, e quindi Eric Clapton.

Recentemente ho riascoltato “Riding With The King”, che quell’anno valse un Grammy a questa coppia all’apparenza male assortita: l’allampanato inglese che per più di qualcuno era stato (un) dio e il pacioccoso nero cresciuto nel Mississippi; lo spirito urbano e quello rurale, insieme ad intrecciare le rispettive corde.

Posso dire con sincerità che è stata la prima volta che ho prestato orecchio per intero, sul serio e più volte; ho capito finalmente il perché di quella diffidenza diffusa che ha circondato Clapton in tutti gli anni dopo i Cream, o per buona parte di questi. Ottimo esecutore, ottimo compositore, ma non molto autentico?

Sì, e “Riding With The King” ne è paradossalmente la miglior prova. Non perché qui Mr. Slowhand suoni vacuo o senz’anima, affatto. Anzi, benedetta sia la sia mano che guida quella Stratocaster attraverso gli spazi che B.B. King prende e fa suoi con gli squilli pieni della sua Lucille. Questi spazi sono preponderanti: d’altra parte la tracklist – composta per metà di brani altrui (fantastica la rilettura lenta di “Hold On! I’m Coming” e di Sam & Dave) e per metà dal repertorio di King – la dice lunga.

Ecco: c’è lui – il Re – al centro della scena. Spalma la sua voce profondissima, si prende gli assoli, usa Clapton, la sua produzione e il suo team come una eccellente backing band.

Ma è uno strano gioco di specchi: così è per scelta dell’inglese, che ha voluto mettere l’allora settantaquattrenne al centro e si accontenta di stare al servizio di B.B. King.

Ecco cos’è in ultima analisi questo disco: redenzione e ricongiungimento. È l’occasione che Clapton coglie in pieno per dimostrare concretamente di essere un umile servitore (della musica) del diavolo. Finalmente, qui Clapton suona colmo di qualcosa spesso era mancato: l’anima. E anzi si tratta di un duetto: “Riding With The King” dimostra che l’anima di Clapton è B.B. King.

La versione originale dell’articolo si trova su ‘Non siamo di Qui’ che ringraziamo per la gentile concessione.

Pubblicazione: 13 giugno 2000

Durata: 61:13

Dischi: 1

Tracce: 12

Genere: Blues rock

Etichetta: Reprise

Produttore: Eric Clapton, Simon Climie



Tracklist:



Riding with the King

Ten Long Years

Key to the Highway

Marry You

Three O’Clock Blues

Help the Poor

I Wanna Be

Worried Life Blues

Days of Old

When My Heart Beats Like a Hammer

Hold On, I’m Comin’

Come Rain or Come Shine