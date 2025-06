Credit: Alexa Viscius

Ci sono artisti che nella vita fanno veramente tutto. Un po’ ad un certo punto si perdono, in quello che è il grande calderone di contenuti musicali. Altri, invece, sono ben focalizzati sul futuro e sanno benissimo quello che vogliono. Andrew Bird torna in Italia con due speciali appuntamenti prodotti da Ponderosa Music&Art: il 1 luglio a Castello Sforzesco di Milano e il 2 luglio all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme. E in questa intervista il polistrumentista americano si racconta, tra featuring e cinema e tra luoghi del cuore dove suonare e artisti con i quali collaborare.

Ciao Andrew e grazie per il tuo tempo. Volevo solo dirti quanto sono entusiasta per i tuoi concerti a Milano e Padova. Ti ho visto l’anno scorso a Parma e anche a Los Angeles all’Hollywood Bowl quando hai suonato prima dei Pink Martini. Quindi la mia prima domanda parte proprio da quel luogo!

Che tipo di venue preferisci? Quelli grandi come l’Hollywood Bowl o più piccoli, con il pubblico più vicino a te?

Preferisco i luoghi più piccoli. C’è un teatro a Parigi chiamato La Cigale che per me è della dimensione perfetta. Locali come l’Hollywood Bowl sono emozionanti per suonare, ma è difficile percepire il feedback energetico quando i primi cento metri di posti sono occupati da persone che cenano, impegnate passivamente nella migliore delle ipotesi. Il Red Rocks è un posto spettacolare in cui suonare, ed è enorme. Ci ho suonato una volta da solo, e l’energia era quasi troppa per lo strumento. Suonare all’aperto può essere molto stimolante.

Porti in tour il tuo ultimo disco, “Cunningham Bird”: com’è stato il processo creativo con Madison?

Madison è una forza creativa. C’è un flusso infinito di idee. Il suo modo di suonare la chitarra è straordinario, e il suo canto lo è ancora di più. Di solito sono io la voce che cerca di mantenere le cose semplici e melodiche, mentre Madison spinge i limiti. È stato un disco davvero divertente da realizzare, e potrei vederci fare qualcosa di più completamente originale in futuro.”

Credo che a volte le tue canzoni si adatterebbero perfettamente a un film, quindi la mia domanda è piuttosto comune, ma ti piacerebbe mai comporre per un film? O hai un film preferito in cui ti piacerebbe inserire la tua musica?

Ho composto la colonna sonora per circa mezza dozzina di lungometraggi. Quando ero alla scuola di musica, volevo diventare un compositore di colonne sonore perché ero stilisticamente onnivoro e amo il cinema. Facevo persino spettacoli in cui improvvisavo dal vivo su film muti. Quando mi sono dedicato di più alla scrittura di canzoni e ai tour, quello è diventato in un certo senso il film. Sequenziare queste canzoni, creare l’artwork ed esplorare i temi e i motivi è un po’ come realizzare un film. È una performance multimediale. Sono sempre stato affascinato dal modo in cui la musica può influenzare il modo in cui vediamo le cose. “Paris, Texas” o “Dead Man” sarebbero stati divertenti da musicare, dato che sono più improvvisativi. Uno dei miei preferiti di tutti i tempi è “Il Conformista”. Quando componi una colonna sonora, devi guardare il film 50-60 volte, quindi deve essere fantastico.

Hai qualche rituale o abitudine prima di salire sul palco?

Ci sono alcuni brani che suoniamo nel backstage che mi aiutano a connettermi. Per un po’ è stata “Too Close to Heaven” dei The Staple Singers. Negli ultimi anni, abbiamo suonato standard jazz come “Stardust” e “Sweet Lorraine”. Qualsiasi cosa, purché ti faccia entrare un po’ di musica nelle ossa prima di salire sul palco. Aiuta se è qualcosa di nuovo che stai imparando. Questo ti rende molto aperto al momento.

Grazie mille Andrew. Ultima domanda. Artista o band, vivo o morto, con cui ti piacerebbe collaborare?

Grazie a voi. Ti direi John Cale, Toumani Diabaté, Orchestra Baobab o John Prine.