Recentemente, Iggy Pop ha concluso il suo concerto londinese (31.5.25 al Alexandra Palace) uscendo dal palco dentro una bara. Una provocazione, certo — come è sempre stato il rock — ma anche un gesto che parla al cuore di questa nostra epoca illusa di immortalità e di perfezione. Nell’epoca dell’eterna esposizione mediatica e virtuale, della glorificazione del sé e del feticismo della memoria digitale, Iggy Pop ci ha ricordato che si viene nudi e si va via nudi. Senza fama, senza dischi di platino, senza Instagram, senza alcun eccesso, senza nulla; solamente la nudità di un corpo fragile e finito.

London was a hoot! How you exit is equally important to how you enter. pic.twitter.com/CA5Hz4Cugj — Iggy Pop (@IggyPop) May 31, 2025

Era già tutto scritto nei suoi pezzi più disperati: “Gimme Danger”, dove la fame di vita è anche la consapevolezza del rischio imminente e del pericolo ultimo. Oppure “The Passenger”, leggendaria canzone di viaggio, di ricerca e di deriva, dove Iggy si fa spettatore del mondo, attraversandolo come un’anima già spogliata di tutto.

David Bowie, che con Iggy condivideva non solo palchi, caos e dissolutezze, ma anche un acuto senso della transitorietà, lo sapeva bene. “Rock ‘n’ Roll Suicide” ne è il manifesto: “Time takes a cigarette / Puts it in your mouth” — il tempo, come una sigaretta, brucia lentamente, mentre fingiamo di essere immortali. E poi la fine. La bara. La cenere.

Lou Reed e i Velvet Underground avevano intinto la penna nello stesso inquieto inchiostro nero. “Heroin” è il brano che, più di tutti, celebra l’annientamento volontario, il dissolversi in qualcosa che supera la materia, il corpo e il possesso: l’estasi auto-distruttiva come unico modo per sottrarsi ad una vita appesantita da cose, da ruoli, da maschere, da finzioni e da ruotine.

Ma se la riflessione sull’effimero finisse qui, sarebbe solamente mero nichilismo. Ed, invece, c’è un secondo tempo, il tempo del sacrificio, il tempo del vivere per altro da sé. È il senso di “The Idiot”, l’album di Iggy Pop prodotto da Bowie, ma anche la lezione dimenticata di Lord Byron. Poeta inglese, nato in una nazione la cui politica è stata, ed è ancora, di matrice prettamente colonialista, militarista e predatrice, che scelse di sostenere i carbonari italiani e di morire, infine, per la libertà ellenica; simbolo di un attaccamento alla libertà altrui che trascende la propria patria, la propria gloria, il proprio corpo.

Byron, infatti, sapeva bene che nulla resta, se non la dignità del gesto; che alla fine, non importa se il tuo nome viene scolpito su una lapide o su un vinile, conta solamente il bene che hai lasciato dietro di te ed il sacrificio che hai compiuto. Ed è questa la lezione che Iggy Pop, dentro quella bara, ci lascia: essere presenti nella vita, e saper scomparire. In un mondo che celebra il possesso e il narcisismo postumo, ricordarsi che si viene nudi e che si va via nudi è un atto radicale, come il rock, come la poesia, come chi decide di lottare e di morire per la libertà dell’altro.

“Seek out — less often sought than found —

A soldier’s grave, for thee the best;

Then look around, and choose thy ground,

And take thy rest.“

Cerca — più spesso trovata che cercata —

una tomba da soldato, per te la migliore;

poi guarda intorno, scegli il tuo posto,

e prenditi il tuo riposo.

Versi tratti dalla poesia “The Giaour”, del 1813, dove Byron parla del destino di chi sceglie di combattere per una causa che sente più grande di sé, sapendo che ciò che gli resta è il gesto, non la fama. Ed è questo, alla fine, che resta anche nella voce graffiata di Iggy Pop, nei riff disperati dei Velvet Underground, nei viaggi cosmici di David Bowie: la nudità estrema di chi, sapendo di dover finire, sceglie di farlo restando libero.