C’è molto della vita, dell’infanzia di Patrick Wolf nel settimo album “Crying The Neck”. Titolo ispirato al festival del raccolto tradizionale in Devon e Cornovaglia è il primo di una serie di quattro dischi che racconteranno il ciclo dell’anno seguendo il succedersi di festival pagani e antiche leggende, tipiche del Kent orientale dove Wolf è cresciuto.

Credit: Furmaan Ahmed

Il passare del tempo, la mortalità sono temi ricorrenti e inevitabili evocati dalla copertina dei singoli e dell’intero lavoro. Parola d’ordine intensità fin dalle prime note di “Reculver” che unisce la ben nota abilità melodica di Wolf con archi, piano, una coda elettronica in un brano in crescendo, gioioso e malinconico.

Un colpo da maestro giusto in apertura come del resto “Limbo” con Zola Jesus, eclettico e moderno incontro di voci in un disco che schiera anche Serafina Steer e Seb Rochford dei Polar Bear tra i collaboratori. Wolf è un artista di grande presenza scenica che in “The Last Of England” compone una ballata epica e crepuscolare molto diversa da “Jupiter” con un’anima elettronica e un sample di “Funky Drummer”.

Momenti folk di rara dolcezza (“On Your Side”) posti fianco a fianco a brani come “Oozlum” altra ballata dal timbro morriconiano prima che il ritmo cambi ancora in “Dies Irae” sincopata con gli archi in coda lasciando poi strada a “The Curfew Bell” piano e voce con una parte orchestrale che crea un’atmosfera d’altri tempi.

La voce di Patrick Wolf è al centro di questi cinquantadue minuti, in coppia con Serafina Steer nel folk orchestrale di “Lughnasa”, nelle armonie tradizionali di “Song Of The Scythe”, in una “Better Or Worse” che avrebbe potuto essere uno dei singoli per immediatezza e solarità.

“Hymn Of The Haar” ispirata ai paesaggi di Dover e Ramsgate dove “Crying The Neck” è stato registrato e “Foreland” fanno i conti con la maturità raggiunta cercando di non perdere la capacità di sorprendersi e chiudono un disco elegante, ricercato, ricco di riferimenti letterari e pittorici, in cui Patrick Wolf ricostruisce un piccolo mondo antico che sembrava scomparso e forse perduto.