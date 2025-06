“Nessuna Fretta”, il nuovo brano della giovane cantautrice GIIN, realizzato in collaborazione con il musicista polistrumentista, compositore e produttore romano Giorgio Maria Condemi.

La fanciulla ha sempre avuto una buona predilezione per le chitarre e per un taglio indie-rock che guarda con affetto agli anni ’90, ma c’è da dire che qui forse piazza la sua prova migliore e più accattivante, in primis per un ritornello davvero incisivo che arriva perfetto e intenso, ma sopratutto per chitarre soniche quasi in odor di shoegaze che fanno capolino e ci dicono che la fanciulla ha ancora ottimi margini di manovra per muoversi in buon equilibrio tra un taglio radiofonico, che non manca mai nelle sue canzoni, e la voglia di smarcarsi da produzioni fin troppo easy e furbe. Qui ce la fa alla grande (ma c’è da dire che anche nella sua precedente la nostra GIIN non si è mai svenduta) e bisogna fare i complimenti anche al produttore.

“Nessuna Fretta” nasce da un semplice giro di chitarra acustica che ha ispirato la cantautrice a cercare un ensemble capace di valorizzarne appieno l’essenza. L’incontro con Giorgio Maria Condemi (chitarra e co-produzione) è stato naturale, come racconta lo stesso produttore: “È stato tutto molto semplice. I riferimenti musicali che GIIN evoca nella scrittura e ricerca nella produzione sono gli stessi che amo. Questo ci ha permesso di lavorare in sintonia e parlare la stessa lingua. Sono molto felice di questa collaborazione“.





“A volte, semplicemente, le cose sono più grandi di noi. Lasciare andare non significa perdere, anzi, spesso è l’unico vero modo per preservare intatto il valore di ciò che è stato” – afferma GIIN – “Più tratteniamo qualcosa, più rischiamo di rovinarlo. Lasciare andare ciò che ci sfugge significa liberare noi stessi e ciò che abbiamo vissuto, prima che si tinga di nero“.

“Nessuna Fretta” è un invito alla resa consapevole, alla memoria non dolorosa, alla leggerezza. Un filo teso nell’aria che unisce ciò che è stato con ciò che sarà.



Listen & Follow

GIIN: Instagram