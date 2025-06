Fate un passo deciso, e rendete omaggio a uno dei più grandi cantautori che questo paese abbia mai potuto vantare. Francesco Guccini, (85 anni compiuti il 14 giugno), non è soltanto un artista, è una presenza, è la voce delle vecchie locomotive, delle osterie sgangherate, delle strade sterrate, dei libri letti di notte, delle rivolte contro i re ed i tiranni e delle bestemmie scagliate, contro il cielo, nelle ore più buie. È l’uomo vero, onesto, sincero, profondo, mai eccessivo, mai oltre la propria preziosa dimensione umana, si tratti di una sbronza malinconica, di un fulgido bagliore d’anarchia o di quei momenti, di sconforto e di tristezza, in cui la vita ti sembra una mostruosa distesa di macerie.

Al di là delle considerazioni personali, in un contesto sociale, politico e culturale, come quello odierno — vuoto, logoro, privo di idee e di passioni autentiche — Francesco Guccini rappresenta anche quel riferimento morale e politico di cui avremmo tutti un disperato bisogno. Non importa la collocazione, non conta il colore della bandiera o lo schieramento, Guccini è uno di quelli che, come raccontava in “Piccola città“, ha imparato che “se penso a un giorno o a un momento / ritrovo soltanto malinconia, / e tutto un incubo scuro, / un periodo di buio gettato via“, eppure egli rimane lì, in piedi tra quelle rovine, chiamando le cose col loro nome, senza fingere, senza mentire, in un paese di morti viventi.

Perché Guccini non è un’ombra da tirare fuori alla bisogna, né una scusa da esibire sui social per sentirsi al passo. Non è una formula retorica o una sterile iperbole da salotto. Guccini è la sostanza delle parole. È memoria che brucia, è ferita aperta. È uno che ancora sa dire no, in un mondo dove si preferisce scrollare le spalle e voltare, subdolamente, pagina. È uno che sa ancora cosa voglia dire costruire sulle macerie. “Non la vedi, non la tocchi, oggi la malinconia? / Non lasciamo che trabocchi, vieni, andiamo, andiamo via…” — scriveva in “Autogrill”, ed è questo che ci manca, ovvero qualcuno che ci ricordi che, anche dalla devastazione assoluta, si può sempre ripartire, se solo si ha il coraggio di riconoscere il disastro.

Ed ecco, allora, che forse la strada migliore sarebbe proprio quella di raccattare tutto ciò che resta, tutti quelli che restano, senza più timore all’angoscia, del vino, della depressione, della vecchiaia o delle bestemmie, senza cedere alla vigliaccheria digitale delle frasi fatte o degli slogan plastificati, e senza accontentarsi, banalmente, di un “like” al posto di un vero abbraccio, di una “reaction” invece di un bacio appassionato.

Fanculo, allora.

Fanculo a questa sciagurata e moribonda Repubblica che si specchia, compiaciuta, nel vuoto dei suoi talk-show. Fanculo a quei giovani studenti di un liceo romano che, senza nemmeno comprenderne veramente il senso, festeggiano la fine dell’anno scolastico col saluto fascista, intanto che “La locomotiva” resta una favola malconcia su cui più nessuno ha il coraggio di salire. Fanculo ai critici, agli opinionisti e agli esperti virtuali che pontificano sul nulla. Fanculo a quest’Europa che, per paura di essere definita razzista, finisce per negare sé stessa e le proprie radici, spezzando i fili della propria storia. Fanculo, allora, all’Illuminismo e al Romanticismo, ridotti a citazioni da Wikipedia, fanculo al Rinascimento Italiano, trasformato in souvenir per turisti sciocchi ed annoiati. Fanculo a chi, ancora, tenta, invano, di spiegare, di analizzare, di giustificare. Fanculo ai vostri inutili rimpianti da dopocena, ai brindisi senza senso, alle nostalgie false e bugiarde.

E ovviamente — con tutto il fiato, con tutta la rabbia, con tutto il disprezzo — un enorme, mastodontico, gigantesco fanculo a quei capi di stato e di governo che stanno, letteralmente, mandando a puttane questo pianeta. Fanculo a Donald J. Trump, fanculo a Benjamin Netanyahu, fanculo ad Ali Hosseini Khamenei, fanculo a Vladimir Putin, fanculo a Recep Tayyip Erdo?an, fanculo a Viktor Orbán, fanculo a Xi Jinping, fanculo a Emmanuel Macron, fanculo a Keir Rodney Starmer, fanculo a Josef Merz, fanculo a Giorgia Meloni, fanculo a Javier Milei, fanculo a Kim Jong-il. Fanculo a tutti voi. A voi che avete cancellato il nostro sorriso, gli amori cullati dal vento, le sere d’agosto a parlare di sogni e di utopie, i viaggi improvvisati e i giorni spensierati in cui potevamo credere che il futuro sarebbe stato solamente nostro.

Fanculo. Ma sappiate che, finché resteranno una voce ed una chitarra a cantare di piccole città, di locande sulla via Emilia, di treni persi e di malinconie sospese tra un bicchiere di vino rosso ed una bestemmia, finché resterà Francesco Guccini a ricordarci, come in “Canzone di notte n.2″: “E un’altra volta è notte e suono / Non so nemmeno io per che motivo, forse perché son vivo / O forse per sentirmi meno solo“, voi non avete vinto, voi non ci avete ancora afferrato.