Credit: Enrico Sciarrone

Di Enrico Sciarrone

Volessimo racchiudere in un’immagine emblematica il senso di una serata densa di forti emozioni volte a rinsaldare un ideale ponte generazionale con il proprio pubblico potremmo senz’altro scegliere la fine, quella mano tesa, accorata del front man Alioscia verso un piccolo fan, appena più alto della transenna a cui si appoggia, che imperterrito ha seguito tutta la performance del gruppo, in compagnia del padre. A lui si rivolge più volte con parole di incoraggiamento perché il futuro gli appartiene e indietro non si torna. Non manca di rimarcarlo il buon Alioscia, conscio di chi ha davanti, in questa sabato sera caldo ma sopportabile

(ma questo non fa più notizia) solo perché’ uno dei grandi pregi dello Sherwood Festival (in corso nell’area dello stadio Appiani di Padova) è la grande disponibilità di spazi in un contesto aperto, ben distribuito che consente visibilità e un buon ascolto ovunque tu trovi.

Una sorta di chiamata a raccolta da parte di Casino Royale non solo verso tutti coloro che non hanno mai smesso di sostenere il progetto (ormai quasi quarantennale) nonostante le numerose traversie, le dipartite dei tanti membri fondatori (in primis il talentuoso vocalist Giuliano Palma) che ne hanno causato un fermo produttivo per quasi un decennio, ma soprattutto verso tutte quelle nuove generazioni che nel frattempo si sono approcciati alla loro musica quando si è trattato di ripartire , volendosi disaffrancare da un passato a lungo limitante esplorando con coraggio territori più sperimentali e d’avanguardia come il trip hop, il drum&bass e la soul music elaborando il tutto in una soluzione del tutto originale e innovativa per il panorama musicale italiano.





Credit: Enrico Sciarrone

Tanti i numerosi fan della prima ora, accorsi sabato sera, quelli che negli anni 90 andavano ai concerti con i fratelli minori, sono adesso genitori che accompagnano i figli (compreso il sottoscritto).



La proposizione quasi integrale dell’ultimo progetto discografico “Fumo” (a parere del sottoscritto uno degli album top ten del 2025) è un perfetto trait-d’ union per assecondare i gusti e le aspettative del pubblico. Costruito e strutturato dal sapiente produttore Clap Clap vero macinatore di sonorità quasi fosse un Casino Royale a tutti gli effetti, impreziosito in alcune tracce dalla strepitosa voce di Marta del Grandi (presente sul palco solo spiritualmente “come un angelo” come la definisce Alioscia per giustificare la sua assenza) con il sodale Patrick Benifei alle tastiere, il set viene sciorinato tutto d’un fiato dalla band, senza soluzioni di continuità, senza pause per apprezzarne la sua intensità e potenza.

Le tracce scorrono via. C’è veramente di tutto, groove ipnotici, ritmi dub, reggae puro, sprazzi di jungle, drum&bass a piè sospinto. Ma anche testi asciutti che invitano a riflettere, a fermarsi, a capire, a battersi per il cambiamento. Tanta sostanza. La band fa il suo “riempiendo“ il palco con consumata esperienza . Impossibile rimaner fermi, anche quando la band comincia a pescare nel suo passato come “Cose Difficili”, “Royale Sound“, “Solo io ora”, “CRX” nonostante momenti di iniziale disorientamento tra il pubblico. Già perché Clap Clap opera anche nei brani di repertorio andando a rivisitare, rielaborare, quasi a remixare le tracce sul solco della

continuità verso nuove sonorità elettroniche. Il tutto estremamente godibile grazie anche ad un sound che non ha conosciuto sbavature o distorsioni.

È l’apoteosi. Il ponte generazionale, tanto auspicato da Alioscia, è stabilito. Perché tutto suoni nuovo, ora e in the future, sempre più vicini.