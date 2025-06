Credit: Beck Peccoz

Tener-a-mente è diventato un punto di riferimento indiscutibile per quanto riguarda la stagione estiva italiana, non credo che ci possa essere un appassionato della musica che conta, che non ci faccia un giro almeno una volta a stagione. Impossibile rinunciarvi, troppa carne al fuoco, che ogni anno, Viola Costa e il suo team offrono.

E come da tradizione ospitiamo la stessa Viola, sulle nostre pagine, per una piccola chiacchierata e per presentare l’edizione di quest’anno, tra l’altro, una delle migliori di sempre per la sua eccezionalità.

Ifb: L’anno scorso non ci siamo sentiti, quindi siamo addirittura indietro di due edizioni, per quanto riguarda un tuo commento alle rassegne, entrambe ricche di proposte, bilancio, numeri alla mano, immagino più che positivo, o sbaglio?

Allora, sinceramente non ho freschi i dati di due anni fa, ma ho freschi quelli della scorsa edizione, quando abbiamo chiuso con oltre 28000 spettatori, quindi decisamente una grande soddisfazione, in un anno, che sembrava, fin da subito, essere avviato per il meglio, ma non si da mai nulla per scontato.

Nella scorsa edizione è stata particolarmente intensa la presenza degli ospiti stranieri, perché ci sono stati biglietti venduti in 54 paesi, davvero con un radicamento, a questo punto, mondiale. Un dato incredibile anche per noi, sicuramente il dato di vendita internazionale più alto di sempre, e parlo solo ed esclusivamente del festival.

Quest’anno siamo già a oltre 18000 biglietti venduti, ed è esattamente sovrapponibile a quello di due anni (come work in progress), edizioni accomunabili anche per il numero di appuntamenti.

Tuttavia c’è una differenza importante, ovvero ci sono concerti che hanno venduto tantissimo e altri che soffrono per il momento, cosa che era meno evidente due anni fa e credo sia lo specchio della musica dal vivo in Italia e che ha portato il nostro settore ad una crisi conclamata.

Ifb: Domanda, che forse non ti avevo fatto la scorsa volta, il pubblico del Vittoriale, sulla carta dovrebbe, ragionevolmente, variare a seconda dell’ospite e del suo bacino di affezionati, oppure, come tradizione teatrale, esiste uno zoccolo duro, che viene e a prescindere dall’artista e magari senza nemmeno conoscerlo, come quando, appunto, si va a teatro in abbonamento.

No, non è così purtroppo, questo sarebbe un punto d’arrivo, quello di avere un pubblico fidelizzato a prescindere dall’offerta. Ma anche e soprattutto per questioni logistiche, è molto difficile per noi, siamo in una posizione spettacolare, ma complicata da raggiungere, questo dobbiamo dircelo.

Non ci sono mezzi pubblici notturni, la vita e il pernottamento sono piuttosto costosi, raggiungere Gardone implica anche mettere in conto un pò di coda, quindi serve una fortissima motivazione e questa motivazione ce l’hanno i fan degli artisti e succede una cosa bella, ovvero che il nostro teatro si riempia di appassionatissimi dell’artista che sta sul palco e questo rende molto partecipato il concerto, ci sono poi persone che ritornano per più di una sera, perché riconoscono, nonostante l’eterogeneità del cartellone, un “fil rouge”, nel quale identificarsi, quindi c’è una serie di affezionati che scelgono di ritornare spesso.

Ifb: Domanda, sicuramente condivisa con i tanti colleghi, che avranno il piacere di fare due chiacchiere con te, una panoramica, invece, su questa nuova edizione, che mi permetto di sottolineare, come sia una delle più belle di sempre, se non altro, mi viene da esaltarne l’unicità di alcune scelte, come non citare: The The, Bill Callahan, Morrissey, i quali, per un motivo o per l’altro, non passano praticamente mai dall’Italia, anzi pensavo che Moz, dopo la mezza rissa romana di qualche anno fa, avesse proprio chiuso con il bel paese, e invece..

Hai sicuramente toccato un tasto fondamentale per riconoscere la differenza tra il cartellone di quest’anno e quello degli anni scorsi, non tutti la notano, sicuramente gli addetti ai lavori hanno più elementi per decifrarla, l’edizione di quest’anno, come dico sempre nelle interviste, è stata la più difficile da allestire. Il primo motivo è “il non verremo in Italia” che ci siamo sentiti dire da band internazionali, anche questa è una tendenza evidente negli ultimi anni, ma è come se quest’anno ci fosse stata un’impennata in tal senso.

L’Italia non ha potere d’acquisto..

Ifb: C’è meno pubblico?

C’è meno pubblico e non c’è sostegno pubblico alla musica moderna e non c’è sostegno in generale all’educazione del pubblico, manca una cultura generale, che porti il pubblico a spalancarsi ad una vera e propria curiosità artistica, di conseguenza manca il pubblico per proposte un po più coraggiose, mancano i finanziamenti e sostegni pubblici alle realtà di musica contemporanea e come se, purtroppo, non venissero considerate e di conseguenza l’organizzatore si deve basare solo ed esclusivamente sulla vendita dei biglietti, quindi il nostro potere di spesa è nettamente inferiore che all’estero.

C’è anche da dire che la seconda motivazione, che ci ha messo in difficoltà, è proprio il costo delle produzioni che è lievitato quest’anno e banalmente con produzioni, non intendo “il cachet dell’artista”, ma proprio i costi di tutto il gruppo di lavoro, compresi i costi locali. Lievitati, appunto,, indipendentemente dal nostro settore, sostanzialmente dopo il covid, anche se ribadisco, che, quest’anno, l’impennata è stata folle, quindi artisti che erano vagamente alla nostra portata (Noi mettiamo sempre qualche proposta i cui costi non saranno interamente coperti dalla vendita dei biglietti, sappiamo già che andremo in perdita). Diciamo che quest’anno gli artisti, che erano considerati nella fascia alta appunto, ai limiti, sono diventati irraggiungibili, quindi il divario tra le nostre possibilità e i loro costi li hanno fatti diventare inarrivabili.

Addirittura questa cosa si è dimostrata strada facendo con un paio di artisti, a cui abbiamo dovuto rinunciare, vicini all’annuncio della data, proprio per un quasi raddoppiamento dei costi dall’inizio della trattativa stessa, iniziata a settembre, fino alla sua chiusura a marzo.

Ifb: Tornando all’edizione di quest’anno ti senti di suggerire oltre i citati qualche evento.

Per rispondere ti dico, che per ovviare a questo cambiamento, abbiamo rimodellato il cartellone e la sua identità, che trovo coerente con il passato, dando spazio a tanti artisti, che, come dicevi tu, mancano dall’Italia da molti anni o non sono mai, addirittura, venuti, ma allo stesso tempo sono delle varie e proprie star all’estero, quindi ci assumiamo un rischio, perché hanno costi parametrati all’estero.

Cito Finneass, che ha una serie di premi vinti (tra cui due premi oscar) insieme alla sorella Billie Eilish, geniale produttore a supporto della sorella, ma anche creativo, è al suo secondo disco, un giovane musicista, ma con una creatività decisamente trasversale, quindi la stessa cosa succede con Brandi Carlile, che, a voler essere onesti, fece un passaggio timidissimo, all’inizio della sua carriera, in un piccolissimo locale milanese (Ormai defunto), oggi è una grande star internazionale, in Gran Bretagna i suoi concerti sono sempre tutti esauriti in posti molto più grossi del nostro. parliamo di un’artista importantissima con 11 Grammy vinti, ed è fresca di un album a doppio nome con Elton John, magari non è il mio genere d’elezione, ma sicuramente è una grandissima musicista con una fortissima personalità.

Ifb: Tener-a-mente, come più volte ribadito, ha sempre avuto una trasversalità di genere.

Personalmente, per mio gusto personale, ho, quest’anno, una curiosità di assistere ai due concerti blues, in particolare quello di Markus King, che trovo molto interessante e anche quello di Kenny Wayne Shepherd.

Ifb: Riallacciandomi alle scelte, non vorrei toccare un tasto dolente, ma, credevo che quest’anno, dopo l’annuncio di alcune date in solitaria, fosse la volta buona per Nick Cave al Vittoriale, e senza nulla togliere alle location scelte, rodate e congeniali per carità, però, però il Vittoriale sarebbe stato il suo habitat naturale.

E’ un tasto dolente si, Nick Cave: ci abbiamo sperato, provato fino all’ultimo, soprattutto in virtù del fatto che fa un concerto senza la band, anche se questo cambia poco, perché il pubblico va sentire il genio creativo e che ci sia la band o meno cambia poco.

Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma poi non era veramente possibile ospitarlo.

Ifb: Non si finisce mai di chiederti spoiler sul futuro prossimo, accantonato Nick Cave per il momento, c’è un artista, che ti piacerebbe ospitare e perché proprio Richard Ashcroft (ahah)?

Non lo dico mai, perché sono molto scaramantica, di solito dico l’artista che in passato sognavo di ospitare. Tant’è che nelle mie prime edizioni, sognavo di portare Jeff Beck su questo palco, personalmente il suono di chitarra più bello di sempre, siamo riusciti a portarlo dopo 7/8 anni, poi è tornato, ed è tornato un’ulteriore volta, poi è mancato poco dopo la sua ultima esibizione da noi, in modo inatteso, sono felice, quindi, di aver realizzato un mio sogno.

Ora ne ho tanti, perché noi facciamo tesoro del motto del padrone di casa che “più alto, più oltre” e anche dello sprone che ci da il presidente del vittoriale, che da quando ci ha assegnato la gestione del teatro e la direzione del festival, ci chiede i Rolling Stones, quindi se Giordano Bruno Guerri vuole i Rolling Stones, primo o poi il nostro operato arrivare li.

Ifb: io ne ho uno, se posso avanzare una richiesta, Richard Ashcroft, che è bravissimo e viene raramente in Italia, ti metto la pulce nell’orecchio.

In realtà ci fa molto piacere che ci diano suggerimenti coerenti.

Ma c’è una novità sostanziale, dal prossimo anno, il festival raddoppia, ci sarà un’appendice a settembre, quindi questa collocazione nuova, speriamo ci possa dare più possibilità, ovvero artisti che non siano in tour in giugno e luglio, ma che lo siano in settembre.

Non so ancora dirti se differenzieremo i due cartelloni, oppure se saranno coerenti tra di loro, dipenderà molto dall’offerta, appunto, che ci sarà in settembre.

Ifb: Domanda che, ricordo di averti fatto nella vecchia intervista, ma che mi piacerebbe farti ancora, per sapere se ci sono aggiornamenti in merito, ma un’edizione di teneramente a mo-di festival, la classica tre giorni con più artisti in cartellone?

Questo è uno dei nostri sogni nel cassetto, non artistici, ma di struttura nel senso che purtroppo da noi, non ci sono gli spazi per giustificare un festival che possa autosostenersi, torno, purtroppo, su questo tema. Nonostante il preziosissimo contributo del comune di Gardone Riviera, che, tuttavia, è parametrato alle sue dimensioni, parliamo di un comune di 1800 abitanti, quindi il suo contributo economico arriva in realtà al 3% circa del costo del festival, tutto il resto regge sulla vendita dei biglietti, l’ostacolo che troviamo è di natura economica, però quello che si può fare, è trovare degli sponsor, dei partner privati, che credano nell’operazione, personalmente, a quel punto darei spazio anche alla musica più sperimentale, improvvisata, agli sviluppi più contemporanei del jazz, che è un pò l’humus da cui provengo, questo è un altro sogno ancora, però, ben venga, anche tutto il mondo indie-rock, che tanti piccoli gioielli nascosti riserva, anche stando in Italia, io ho un gruppo del cuore che, da sempre, mi piacerebbe valorizzare, ma che come è strutturato il nostro festival, non riusciamo a valorizzare, ma come loro ce ne sono tantissimi altri.

Sono tutte idee che devono trovare una messa a terra, consentita, grazie, a una serie, appunto, di partner, però è una ricerca che stiamo facendo.

Ifb: domanda curiosa, ma le sedie sono proprio murate?

Tecnicamente si possono smontare, ma restano degli ancoraggi a terra, tali per cui, non possiamo fare posti in piedi, se questa era la domanda.

Ifb: Ti ringrazio moltissimo.

Ma grazie a voi!