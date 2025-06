Nel 2005 usciva “Ballate per piccole iene”, un disco plumbeo, viscerale, contaminato di umanità e di rancore, prodotto da Greg Dulli e da John Parish, che traghettava gli Afterhours in una dimensione più oscura, più rabbiosa e più disperata. Era il suono di una stagione che finiva, di un’Italia e di un mondo che cambiavano pelle sotto i nostri occhi, mentre nessuno aveva, ancora, il coraggio di ammettere che quel cambiamento non sarebbe stato per il meglio.

Riascoltarlo oggi, a vent’anni di distanza, ha il sapore di una premonizione: un album che già allora intuiva il progressivo svuotamento della musica da ciò che l’aveva sempre resa viva — il suo corpo. Un corpo fatto di sudore in sala prove, di casse gracchianti nei garage, di locali stipati e di palchi consunti. Una materia viva ed imperfetta, fatta di errori, di improvvisazioni, di distorsioni, di rumore assordante, di bestemmie, di cazzate e di canzoni urlate troppo forte. Un corpo che, oggi, sembra del tutto smarrito, risucchiato in un ecosistema fatto di contenuti da smartphone, di talent-show che vendono solamente illusioni prefabbricate e di concerti-evento che trasformano la musica in un’esperienza da pubblicare sui propri social più che da vivere.

Ce lo ha ricordato, recentemente, Manuel Agnelli stesso: quella generazione cresciuta tra band, club, sbornie, concerti, furgoni scassati e sogni da consumare in una notte, non ha saputo — o forse non ha potuto — preservare e trasmettere il senso di una musica suonata come atto necessario, come gesto politico ed umano insieme. Non si è trattato solo di estetica o di suoni, ma di spazi, di ritualità e di comunità che sono andate perdute. Oggi, quelle generazioni si aggirano tra i quaranta e i cinquant’anni e sembrano essere diventate proprio quelle piccole iene di cui la band milanese cantava vent’anni fa.

Iene che vivono di rimpianti, di occasioni mancate, di sogni rinchiusi in cassetti che nessuno ha più il coraggio di aprire. Iene che assistono, impotenti, al trionfo di un mercato musicale che ha azzerato i luoghi di partecipazione collettiva e ha costruito un’identità sonora esclusivamente virtuale, inserita all’interno del network e dei suoi algoritmi. Le nostre città, intanto, si sono svuotate di quei posti in cui una band potesse formarsi, crescere e suonare e le stesse sale prove sono diventate uffici, coworking e depositi. Quelle che erano le nostre band, con le loro litigate, le loro assurdità, le loro follie, le loro amicizie, sono diventate, oggi, residui di un tempo che non sembra più avere cittadinanza.

Nel frattempo, il meccanismo si è fatto più subdolo e più feroce. Le piattaforme di streaming e i social-media hanno venduto l’illusione di una democrazia musicale che, in realtà, è solamente un raffinato dispositivo di controllo, di omologazione e di livellamento. Singoli da tre minuti confezionati per saltare subito alla playlist successiva, artisti usa e getta, festival a misura di influencer, edizioni deluxe di dischi leggendari a prezzi da collezionisti, mentre, ai margini, si spegne il suono vero di una chitarra feroce e distorta. È rimasto un mondo in cui il successo è calcolabile in numeri e percentuali, e la musica, come esperienza collettiva, come sfogo, come liberazione, come ribellione, è diventata una strana anomalia: una cosa che fa quasi vergogna. Eppure, ancora oggi, quando capita di incrociare qualche palco sgangherato, qualche batteria montata alla buona, qualche amplificatore gracchiante, si percepisce qualcosa di antico e di prezioso, ovvero il suono del rischio, dell’imprevisto, della vita, del corpo.

Ecco, allora, che “Ballate per piccole iene” torna a essere più di un semplice disco, è una fotografia di un passaggio, una ferita ancora aperta, un avvertimento che nessuno ha saputo ascoltare davvero. È il suono di una generazione che ha fallito nel consegnare la propria ribellione ai suoi figli e fratelli minori, e di una successiva che ha preferito scrollare via quel peso scomodo, affidandosi, per comodità e convenienza, ai meccanismi levigati del mercato. Siamo orfani di band, di luoghi, di spazi e di corpi suonanti; siamo orfani di quella musica che non serviva solamente a riempire il nostro tempo, ma a dichiarare guerra al silenzio del mondo. E, forse, il compito più urgente, adesso, più che rimpiangere, sarebbe quello di riaprire quei cassetti impolverati, di liberare le piccole iene che siamo stati, e trovare nuovi modi per ridare un corpo — e un senso — alla musica suonata. Anche se nessuno più ce lo chiede.

Per i 20 anni dalla pubblicazione di “Ballate per Piccole Iene”, Manuel Agnelli ha deciso di tornare sul palco con la band di allora, composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria).

La storica formazione sarà in tour in estate: 16 date per riportare live lo spirito e la forza di “Ballate per Piccole Iene”.

Il tour partirà da Bologna il 26 giugno.

Biglietti QUI.