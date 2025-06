Credit: press

Venerdì 20 giugno, sul palco del festival La Prima Estate a Lido di Camaiore, arriva una delle band britanniche più curiose e sorprendenti degli ultimi anni: gli Yard Act, nome di punta della nuova ondata post-punk made in UK, che però si è ormai spinto ben oltre le definizioni di genere nell’ultimo disco “Where’s My Utopia?”. Per l’occasione, ci siamo fatti una chiacchierata con loro in una tavola rotonda, in compagnia di altre testate (Rock Nation, Indie-Zone e noisyroad), per capire cosa aspettarci da questo attesissimo concerto (nonché unica data italiana della band per questo tour).

Il live in Versilia (il loro primo in Toscana) promette di essere una miscela viva e colorata: una scaletta che attraversa entrambi gli album pubblicati finora, accompagnata anche da chicche inedite in anteprima. La band stessa dice di sentirsi elettrizzata all’idea di tornare in Italia, un paese che – a loro dire – riesce sempre a rendere speciali i festival grazie a cura, contesto e line-up: suonare nella stessa giornata di nomi come Spiritualized e Mogwai è per loro un onore, e anche una sfida. “Siamo i primi a salire sul palco, vogliamo alzare l’asticella fin da subito”, dicono.

Noi tra l’altro, gli Yard Act li abbiamo visti eccome, in tutta la loro gloria al Locomotiv di Bologna, un live decisamente diverso da quello che era stato nel 2022 a TOdays. Questo perché la band di Leeds, in questi anni, si è parecchio evoluta: viaggi, collaborazioni e trasformazioni personali hanno dato forma a un live più eclettico, che abbraccia influenze da tutto il mondo. In Messico, per esempio, il gruppo racconta di aver assistito a delle jam spontanee di ragazzi che suonavano strumenti rock con uno spirito da mariachi. Esperienze colorate di questo tipo che restano e si sentono eccome in “Where’s My Utopia?”, il secondo disco uscito a marzo: un album prodotto da Remi Kabaka Jr. (rinomato produttore nonché batterista dei Gorillaz), denso di funk, hip-hop e sperimentazioni che rompono gli schemi del rock alternativo britannico.

Il titolo dell’album pone una domanda semplice quanto disarmante: dov’è la mia utopia? La risposta non è cinica, ma consapevole. Il cantante James Smith la riassume con un verso tratto da “Blackpool Illuminations”, brano posto non a caso verso la fine del disco:

“Because I know now I’m never gonna get my utopia

But if I can show you how to cope

And give you scope to grow beyond the moment of each new low

Then I know I don’t need utopia.”

Un messaggio che non riguarda solo la paternità – esperienza che Smith ha vissuto da poco – ma più in generale la necessità di imparare ad accettare la complessità del mondo. Diventare padre, racconta, ha cambiato il suo modo di vedere le cose: ora c’è qualcosa di più importante di sé stesso. Ha imparato a provare più empatia verso gli altri, anche verso gli errori che le persone commettono. E mentre il mondo sembra rotolare su sé stesso, resta il bisogno umano di trasmettere qualcosa di buono, di costruire alternative.

Non è un caso che gli Yard Act non si tirino indietro nemmeno sul piano politico. “Ci sono bambini che vivono sotto le bombe, ogni giorno. Se anche non ti senti a tuo agio a chiamarlo genocidio, devi comunque confrontarti con i fatti. Non è così complicato”, hanno detto durante l’intervista, con un riferimento diretto alla situazione a Gaza e al supporto per artisti come i Kneecap, band irlandese altrettanto impegnata.

Nel frattempo, anche il rapporto con la tecnologia e l’AI diventa un tema urgente. Non per allarmismo, ma perché, spiegano, viviamo in un sistema capitalista neoliberalista che prometteva progresso e collaborazione tra uomo e macchina, e che invece si limita a sfruttare dati, diritti, creatività. “Non ci sono leggi che ci proteggano. Gli artisti sono diventati prodotti; la musica rischia di non essere più espressione dell’animo umano, ma merce da vendere.”

Tutto questo, però, non rende gli Yard Act cupi, al contrario: il loro nuovo live è più aperto, ricco e pulsante che mai. È uno sguardo lucido ma pieno di energia, uno spettacolo da non perdere per chi vuole ascoltare una band che ha saputo crescere senza perdere la voglia di dire qualcosa.

Biglietti QUI.