Johnny Marr ha spiegato perché ha rifiutato una somma “da capogiro” per un tour di reunion degli Smiths, dicendo che lo ha fatto perché “le sansazioni” non erano quelle giuste.

Il cantautore ha parlato della sua decisione durante una nuova apparizione a Stick to Football, ripercorrendo sia il periodo in cui ha formato la band da adolescente sia la sua decisione di chiudere con il gruppo.

Ricordando come ha formato il gruppo intenzionalmente da adolescente, ha spiegato come gli era stato assegnato il ruolo di manager e come aveva faticato a gestire le pesanti responsabilità che gli erano state affidate quando la band aveva raggiunto il successo e lui era fin troppo giovane.

“Volevo mettere insieme una band, così sono andato a cercare i membri. Abbiamo imparato a volerci bene molto rapidamente e siamo diventati molto uniti, ma non ci conoscevamo davvero“.



“Cinque anni dopo, quando suonavamo davanti a 10.000 persone avevo 23 anni! Ero seduto in una riunione con i commercialisti che mi spiegavano leggi fiscali che non capivo“, ha aggiunto. “Mi stavo divertendo molto, finché non ho smesso di divertirmi. Sono diventato infelice. All’epoca pensavo che gli Smiths fossero la migliore band del mondo. Ero così orgoglioso di noi e amavo la musica che facevamo. Voglio bene ai ragazzi, ma le relazioni finiscono, è la vita“.

Ha continuato, dicendo che ora si rende conto che è stato “coraggioso” nel lasciare la band a 24 anni, ma non rimpiange la decisione perché gli ha permesso di lavorare con gente come The Pretenders, The Cribs e The The e gli ha anche insegnato a gestire una band in modo più maturo.

“È stata una decisione emotiva, ma]non impulsiva. Ci ho pensato a lungo e mi ha spezzato il cuore“, ha detto, prima di essere incalzato con la domanda inevitabile, ovvero se avrebbe mai preso in considerazione l’idea di riunirsi con i suoi compagni per un tour di reunion.

“Ci hanno fatto un’offerta di recente, ma ho detto di no“, ha spiegato. “Era un po’ una questione di principio, ma non sono un idiota, penso solo che le vibrazioni, le sensazioni non erano quelle giuste. Era una cifra da capogiro, ma mi piace molto quello che sto facendo ora, il che rende tutto molto più facile. Mi piace dove sono. Voglio ancora scrivere la mia migliore canzone. Voglio diventare un artista migliore“.

Il riferimento all’offerta per un ritorno sulle scene è probabilmente riferito alla dichiarazione rilasciata dal frontman Morrissey la scorsa estate, in seguito alla notizia di una reunion degli Oasis, in cui affermava che il gruppo AEG Entertainment aveva offerto ai membri superstiti degli Smiths “un’offerta pazzesca” per organizzare un tour mondiale. Il cantante aveva dichiarato di essere interessato all’idea, ma che alla fine il progetto era saltato perché “Marr aveva ignorato l’offerta“.

In seguito avrebbe affermato che il chitarrista aveva bloccato un album di greatest hits e acquisito i diritti sul marchio ‘The Smiths’ senza informarlo. Marr avrebbe poi risposto a queste affermazioni dicendo che erano “errate” e che in realtà erano state fatte nel tentativo di “impedire a terzi di trarre profitto dal nome della band”.

Marr aveva comunque ammesso di aver “ignorato” l’offerta di una reunion, dicendo ai fan di aver “rifiutato categoricamente” la proposta.