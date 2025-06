credit: Enrico Sciarrone

Di Enrico Sciarrone

Le parole pronunciate da Robert del Naja a fine dicembre ‘24 durante il corso di una intervista a NME erano state abbastanza sibilline riguardo la possibile pubblicazione di nuovo materiale discografico entro l’anno corrente, una sorta di volontà però contrastata da una disputa ancora non definita con l’etichetta discografica che sembra non aver fine. Sulla scorta di questa indiscrezione, confesso di aver sperato fino all’ultimo di rimaner “sorpreso” dalla performance di ieri sera dei Massive Attack, all’inaugurazione del Festival della Musica che si tiene nel parco area espositiva di Segrate, confidando in cuor mio in qualche anticipazione dei nuovi brani o almeno che la scaletta (ormai rigorosamente consolidata, quasi scolpita negli ultimi tour) subisse qualche variazione introducendo dei nuovi brani del repertorio o regalandoci qualche chicca del passato.



Nulla di questo.

Forse non è il momento di aprire a nuovi scenari musicali perché il concept offerto dai Massive Attack è qualcosa di più elaborato, strutturato, soprattutto tende più a “comunicare” con il pubblico, a “scuoterlo”, a coinvolgerlo. Forti della loro credibilità per l’impegno sociale e ambientalista (li ricordo ancora negli anni 90 durante il loro tour scuotere le coscienze dopo i disastri nucleari nell’atollo di Mururoa) l’impressione che se ne trae è che in questa epoca di “disordine mondiale “ per la band sia divenuto più importante “ esserci “ presidiare la realtà stando tra la propria gente e indurla a riflettere contro i pericoli della manipolazione, del controllo sistematico dei governi, le ingiustizie, i drammi sociali , le psicosi, consci di dover occupare degli spazi lasciati vuoti perché non ci sono più punti di riferimento e tutto sembra essersi ribaltato, come se la mediocrità e l’incapacità delle nostre governance induca i Massive a doverci responsabilizzare.

La musica in tutto ciò è un fondamentale corollario, la scaletta è studiata in modo scientifico per acuire e rendere drammaticamente intensa l’atmosfera, non ci sono sconti o spazi per la speranza. Riproporre in buona parte le tracce (saranno ben 5), cosi inquiete, grevemente tese di quel capolavoro che è l’album “Mezzanine” va proprio in questa direzione.



Un oscuro e ipnotico tappeto sonoro su uno straordinario e intenso fiume di immagini e di informazioni che si riversa sul pubblico. Provocazioni, veri pugni nello stomaco, immagini che lasciano esterrefatti e non lasciano indifferenti il pubblico che non manca di mostrare il suo dissenso piuttosto sonoramente (all’apparire sullo schermo del mefistofelico Netanyahu) proprio quando la meravigliosa Liz Frazer ci chiama a raccolta con un’intensissima e straordinaria versione di “Song to the Siren”. Forse sta qui la vera novità, al di là di una performance tecnicamente ineccepibile e altamente professionale (anche se un po’ slegata e un tantino fredda) dei nostri Robert e Dadi G, dove chiaramente il sound ha raggiunto livelli assoluti.



Sostenere ed esprimere il dissenso, la forte riprovazione, il sostegno alle cause dei vari conflitti in essere, la solidarietà forte e convinta verso la causa palestinese mi sono parsi i segnali più forti emersi questa sera più di qualsiasi meritata ovazione verso un inossidabile Horace Andy, ancora grande padrone della scena o verso la straordinaria voce di Deborah Miller e la sua monumentale “Unfinished Simpathy”. Si chiude senza bis e senza saluti entro la mezzanotte, davanti ad un pubblico numeroso ma non numerosissimo, abbastanza eterogeneo per età (moltissimi giovani) con sopra le nostre teste un via vai d’aerei provenienti dalla vicina Linate che non hanno disturbato più di tanto la prima serata di questo Festival del Parco della Musica, la cui organizzazione dovrà ripensare a come migliorare (ma era la prima puntata, quindi un rodaggio lo concediamo, ci mancherebbe altro) alcuni aspetti, come l’interminabile accesso da e verso parcheggi su strade impossibili o le code interminabili a tutti i servizi di ristoro.