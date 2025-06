Con “Soul 66″ la Cherry Red Records firma un’operazione imponente e appassionata, riportandoci agli sfavillanti anni ‘60 con un sontuoso cofanetto composto da 3 CD. Al loro interno troverete ben 91 tracce tutte pubblicate nel corso del 1966, un anno simbolico e cruciale per la soul music. Questa raccolta colossale – dalla durata di poco inferiore alle quattro ore – racconta l’ascesa travolgente del soul e dell’R&B analizzando nel dettaglio tutte le caratteristiche e gli artisti legati al genere.

Il box set attinge direttamente dagli archivi della Warner Bros., includendo materiali pubblicati originariamente da etichette leggendarie come Stax, Atlantic, Atco, Loma e Reprise, testimoniando così il fermento creativo che in quegli anni si respirava nelle principali capitali musicali statunitensi (Memphis, Detroit, New York e Chicago).

La selezione, curata con gusto e competenza, alterna hit intramontabili a gemme dimenticate, brani che hanno scalato le classifiche statunitensi e altri che, pur rimanendo all’epoca nell’ombra, rivissero una seconda giovinezza grazie al lavoro di recupero e riscoperta operato nell’Inghilterra del fenomeno Northern soul. Otis Redding, Sam & Dave, Carla Thomas, Wilson Pickett e Ben E. King sono solo alcuni dei protagonisti di “Soul 66″, affiancati da artisti meno noti ma non per questo meno significativi (citiamo Larry Laster, The Marvellos, Darrell Banks, The Blossoms e Bobby McNutt fra i tanti).

Il booklet che accompagna il cofanetto include le note scritte da Lois Wilson, esperta collaboratrice di “Mojo” e “Record Collector”, che però non aggiungono molte informazioni a un’opera così ricca dal punto di vista musicale. A fare la vera differenza sono le dettagliate schede di presentazione, riservate a ciascun brano, che contestualizzano con cura ogni artista e canzone, offrendo un approfondimento prezioso a beneficio degli ascoltatori più o meno competenti.

In definitiva “Soul 66″ non è soltanto una compilation, ma una vera e propria antologia capace di restituire tutta l’energia, la creatività e la profondità emotiva che nel 1966 portarono il soul americano a uno dei suoi momenti di massima gloria. Un cofanetto imperdibile per chiunque ami il genere in questione, o voglia scoprire perché quell’anno sia stato davvero uno spartiacque per il soul e il pop più in generale. Vi diamo una mano noi, con questa piccola Top 10 composta da alcuni dei migliori pezzi del box set:

THE APOLLAS

Just Can’t Get Enough Of You

“Just Can’t Get Enough Of You” delle Apollas è un piccolo gioiello soul dimenticato, scritto dal trio Nick Ashford, Valerie Simpson e Jo Armstead con l’arrangiamento di Gene Page. Pubblicato come secondo singolo per la Loma Records, il brano aveva tutte le carte in regola per diventare un successo, grazie alla sua energia contagiosa e alla produzione raffinata. Eppure non entrò mai in classifica, neanche nella versione incisa poco tempo dopo da Lesley Gore.

JOHNNIE TAYLOR

Changes

Un travolgente brano a metà strada fra gospel e soul, energico e ricco di fiati, pubblicato come lato B del singolo “I Had A Dream”. Scritto da Isaac Hayes e David Porter, il pezzo sprigiona tutta la vitalità e il sentimento tipici della voce di Johnnie Taylor. Una perla nascosta amatissima nella scena Northern Soul.

DEREK MARTIN

Bumper To Bumper

Un brano soul dal groove rilassato, impreziosito dalla voce potente e vellutata del cantante soprannominato The Golden Voice. Nonostante l’indubbia qualità, il singolo passò inosservato all’epoca dell’uscita.

THE ROMEOS

Mon Petite Chow

Originari di Los Angeles, i Romeos firmarono due soli singoli per la Loma Records. Il brano in questione, lato B strumentale del singolo “Calypso Chili” del 1966, venne riscoperto e valorizzato in Inghilterra dalla scena Northern Soul.

DORIS TROY

I’ll Do Anything

Doris Troy, voce straordinaria capace di spaziare tra gospel, soul, jazz e pop, fu musa della British Invasion e collaborò con Beatles, Rolling Stones e Pink Floyd. “I’ll Do Anything” è un esempio perfetto del suo talento senza confini.

DELILAH KENNEBRUEW

Bright Lights

“Bright Lights” è una splendida gemma soul firmata da Delilah Kennebruew insieme a Louis Jackson e prodotta da Jerry Long, ex arrangiatore della Motown. La voce vivace e potente della cantante statunitense fa brillare questo brevissimo brano di appena due minuti e mezzo. Semplicemente irresistibile.

HERBIE MANN

Philly Dog

“Philly Dog” di Herbie Mann è una vibrante reinterpretazione strumentale di un classico di Rufus Thomas, realizzata nel 1966 con l’arrangiamento di Jimmy Wisner. Flautista innovativo, Mann ha saputo fondere jazz, R&B, soul e world music in numerosi lavori dal gusto sperimentale. Con il suo groove contagioso, “Philly Dog” è un perfetto esempio dello stile crossover del musicista americano: un brano che unisce raffinatezza jazz e pulsazione soul.

THE MAD LADS

Patch My Heart

Un raffinato esempio di soul armonico con radici nel doo-wop, impreziosito dalla voce vellutata di John Gary Williams.

THE CAPITOLS

We Got A Thing That’s In The Groove

“We Got A Thing That’s In The Groove” dei Capitols è un trascinante brano R&B scritto dal chitarrista Donald Norman Storball e prodotto da Ollie McLaughlin, ex DJ e fondatore della Karen Records. Groove irresistibile per un classico minore tutto da ballare.

THE DELACARDOS

She’s The One I Love

Un brano ritmato ma dolcemente malinconico per i Delacardos che, dopo gli esordi all’insegna del doo-wop e del beach pop, imboccarono la via del soul nella metà degli anni ’60.