“Conspiracy Of Snakes” è il biglietto da visita con cui si presentano ufficialmente al mondo i Blake Rascals, progetto marchigiano che parte decisamente forte. Le note stampa parlando di riferimenti chiari come QOTSA e Arctic Monkeys e beh, dobbiammo dire non hanno tutti i torti. la canzone poi è come se fosse divisa in due parti. Un primo mid-tempo noir, che tende sempre di più a diventare carico, quasi minaccioso e poi ecco il cambio di marcia che ci colpisce secco in faccia, con le chitarre che diventano fiume in piena incontenibili e il groove che prende il sopravvento.

“Conspiracy Of Snakes” esplora la psicologia dell’essere umano, soffermandosi sulle sue zone più oscure. Questa tematica richiama anche la simbologia della serpe in William Blake: il poeta e pittore britannico impiegava infatti l’immagine del serpente per rappresentare la complessità dell’animo umano, la tentazione e la ribellione.

I Blake Rascals nascono dal rumore della periferia e dall’amore per la poesia visionaria di William Blake. La band nasce a inizio 2025 nella provincia di Ancona. Il sound è un mix distintivo di indie rock britannico con sfumature di garage e post-punk revival. Sono un insieme di visioni romantiche e vita di strada, di storie raccontate fino a tarda notte e sigarette fumate contro il vento. Taglienti e oscuri, una pellicola graffiata dove ogni nota è un fotogramma rubato alla notte tra bicchieri mezzi pieni e lampioni che tremano nella pioggia come sogni in bilico.

Noi vi diciamo di tenere gli occhi aperti…ne sentiremo delle belle, ne siamo sicuri!

