credit: ph. I-Days

Leggevo qualche giorno fa il report del live dei Duran Duran di Roma curato da Simona Orlando, giornalista di Rockol. La tesi del suo articolo era, in sintesi, “meglio ora che allora“, dove “allora” si riferisce ai tempi d’oro dei ragazzi di Birmingham. Io francamente, dopo averli visti a Milano, direi proprio di no. E attenzione non perchè il concerto sia stato brutto, tutt’altro, ma perché confesso che quei capelli lunghi, quel synth-pop-glam ostentato e roboante, quelle corse sul palco, quegli ammiccamenti, quelle fanciulle urlanti io, quando me le vedo su YouTube…eh, le rimpiango e dico…”che peccato non averle vissute in prima persona“, perché fastidio non me ne davano per niente, anzi, mi brillano ancora gli occhi a vederle. Quelli erano i Duran degli anni ’80, i “veri” Duran se vogliamo (complice anche la formazione originale), questi non sono finti, anzi, sono sempre loro, attenzione, ma nello stesso tempo sono una band diversa, più sorniona (con Simon vero e proprio padrone di casa perfettamente a suo agio nel gestire i tempi, senza affrettare le cose), più compassata e consapevole che il pubblico stesso è cambiato (invecchiato con loro si potrebbe dire) e si adattano perfettamente, mettendo in piedi uno show non particolarmente sfavillante e luccicante, ma più sobrio e forse un po’ di maniera (almeno fino ai bis), ma che funziona molto bene, perché snello, diretto, conciso e capace di far ballare così come di far alzare il cellulare a mo’ di accendino. Eppure no, io non me la sento di dire…”meglio adesso che allora“.

I 20.000 presenti all’ Ippodromo SNAI San Siro, prima dei DD, si devono sorbire le banalità assortite di un DJ di Radio 101 e poi i Les Votives che ci mettono sicuramente grinta, buon piglio e la sfacciataggine dei giovincelli, tenendo anche bene il palco. Peccato che i loro brani orginali manchino completamente di una vera e propria melodia, e se fai pop-rock è una mancanza non da poco e sul loro biglietto da visita al momento non c’è null’altro che la scritta “vorremmo essere gli Arctic Monkeys“…ma la strada, per ora, è ancora lunga. Ma diamo tempo al tempo.

9.15, ecco i Duran, preceduti da un video in cui interpretano la parte di piloti che arrivano sulla terra da chissà quale viaggio spaziale. Le loro sagome in controluce fanno molto boyband, a dirla tutta, ma “col cazzo” che una boyband può permettersi il lusso di attaccare un concerto con “Night Boat”, oscura e avvolgente, bellissima. Invece che partire a tutta birra loro iniziano così, a marce ridotte, quasi in modo soffuso, per farci entrare in clima e poi piazzare “Wild Boys”, ed è ovviamente boato. Grande scelta a mio avviso quella di non partire subito forte.

Dal punto di vista della resa sonora direi che ci siamo. Io non sono nel PIT sotto il palco, sono ben più indietro, ma la voce di Simon e gli strumenti mi arrivano bene, il suono è pulito. Forse il sax è un po’ basso. La band è ovviamente rodatissima, sembra quasi andare con il pilota automatico e forse un po’ lo fanno, ma non mi disturba. “Hungry like the Wolf” vede la resa vocale di Simon molto buona, mentre per “A View to a Kill” il Nostro fatica non poco nel ritornello, brano ostico verrebbe da dire. Sarà l’unico momento dove sento Simon in affanno, per il resto ottima serata per lui. Il primo disco fa la voce grossa con 5 canzoni in scaletta e mi esalto non poco con “Friends of Mine”, che tra l’altro è accompagnata da vecchi horror movie sullo schermo alle spalle della band: il brano che si snoda tra immagini di vampiri (si, c’è pure Christopher Lee) e mummie mi piace tantissimo.

Sulla scaletta ognuno ha le sue canzoni preferite e quelle che vorrebbe sempre sentire. Io francamente farei a meno delle cover: i Duran hanno una discografia pazzesca e canzoni proprie che raramente eseguono…perché allora in scaletta ci sia sempre la lunghissima e sfiancante “White Lines” mi risulta un mistero, ma stavolta pure l’accenno di “Super Freak” che s’incrocia con “Lonely in Your Nightmare” e “Evil Woman” (ELO), per non parlare di “Psycho Killer” che si mixa con “Girls On Film”…che dire, io ne avrei fatto a meno, ma è un gusto prettamente personale (anche perchè, è giusto dirlo le cover funzionano, sopratutto “Evil Woman”). Mi spiace molto, quello si e lo ammetto, l’assenza di brani da “All You Need Is Now”, disco che reputo magnifico.

Non eccelsa la crasi tra “Nite Runner” e “All she wants is” che alla fine restano un po’ incomplete entrambi, perse in un sound filo industrial che forse poteva avere più fortuna, mentre così in 2 minuti e mezzo dice poco. “Ordinary World” è un po’ troppo compassata, ma fa sempre la sua splendida figura, mentre la corista fa volare alta “Come Undone” con la sua ottima seconda voce. Se mi chiedeste quale pezzo per me ha reso al meglio, beh, sappiate che non potrei che dire “The Reflex”, potente ed energica, con un Simon bello lanciato che piazza pure una giravolta vecchia scuola.

Proprio prima di “Ordinary World” Simon ricorda in che dannato mondo viviamo, dove la pace sembra tutt’altro che scontata e la cosa mi ha fatto davvero piacere, siamo a un concerto, ci si deve e ci si vuole divertire, certo, ma ci si deve anche rendere conto della realtà che ci circonda. Niente male anche il piglio fortemente chitarristico di “(Rich up for the) Sunrise” con Dominc Brown sugli scudi e inquadrato a più riprese.

C’è ancora tempo per la doppiettona finale da 10 e lode, il classico encore, con “Save A Prayer” (molto belle ed efficaci le immagini delle colombe bianche sullo schermo) e “Rio” (visual decisamente anni 80 sullo sfondo), ma anche gli auguri doverosi a “Play the f*cking bass” John Taylor (20 giugno 1960, tempo di “Buon Compleanno“!) con il bellissimo coro “Happy Birthday to you” intonato dai presenti (e John che soffia pure le candeline sulla torta) e la bandiera italiana che viene sventolata: frammenti da pelle d’oca a coronamento di un gran bel bis che, diciamolo, è stato davvero il momento più emotivamente toccante della serata, quello dove la band si è come lasciata andare, con una perfetta simbiosi tra chi stava sopra e sotto il palco.

Tra cambi di abito (bella la t shirt Les Fauves sotto la giacca gialla), buon sound, schermi non ingombranti e non appesantiti da visual troppo roboanti, buone riprese sui protagonisti, grandi classici e qualche piacevole chicca e parole mai dette a caso, i Duran Duran offrono quindi ai presenti una pregevole serata e dimostrano di essere ancora in palla, tutt’altro che da mandare in pensione.

Bene, tutto sommato, anche l’organizzazione di questa giornata targata I-Days Milano Coca-Cola: tanti bagni, non solo i token ma anche la possibilità di pagare con la carta, tanti punti ristoro e, ripeto, un audio che non ha deluso. Magari potremmo ragionarci un po’ su sul costo delle magliette (Simon, tra l’altro, a fine show indossava lui stesso una t-shirt del tour europeo 2025 della band) ma, vabbè…quelle non dipendono certo dall’ I-Days e comunque, ormai, è da un po’ che i prezzi del merchandising hanno preso una brutta piega, in quasi tutti i concerti medio grossi se devo essere sincero.

Morale della favola…tutto bene…anzi, benissimo…sono pure riuscito a prendere la metro in orario perché lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano non è stato così paralizzante. Trionfo.