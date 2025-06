Credit: Castelli

Eugene, Andy dei Bluvertigo al sassofono, Alberto Styloo e Garbo (“1984” nella versione deluxe in vinile) accompagnano Stefano Castelli in “Notte Davvero” uscito per Spittle Dependance. Un disco prodotto da Luca Urbani (Soerba, Garbo, Fluon) in cui Castelli e il chitarrista Claudio Chiodi tornano a esplorare synth pop e new wave.

Una passione, quella per le sonorità anni ottanta, che non diventa mai nostalgica nè retromaniaca nel mondo di Castelli che tra sintetizzatori e drum machine si trova a proprio agio. Brani come la title track o “La Nostra Vita” mettono in mostra il talento del musicista ex frontman dei Clone Culture per il pop più raffinato ben evidente anche nei testi.

“Assurda Poesia” è un altro buon esempio dello stile di Castelli che in “La Tempesta” e “Londra Nel Deserto” evoca paesaggi distopici e affascinanti che prendono corpo in “Un Altro Mondo” con una nota di speranza poi sviluppata in “Universo 25” col suo “combattere o isolarsi alternativa non c’è” che riassume le mille anime di “Notte Davvero”.

