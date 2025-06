Credit: Paul Maffi

Il 26 settembre 2025, dopo vent’anni di carriera e sette album all’attivo, il musicista, compositore e accademico statunitense John Maus (atteso il 1 novembre al C2C di Torino) pubblicherà il suo nuovo album, “Later Than You Think“, via YOUNG. L’album affronta temi come il lutto, la giustizia, la rinascita, la trasformazione e il conflitto spirituale, fondendosi in un lavoro di confessione e confronto: una metafisica sonora dove affetto, intelletto e spirito convergono alla ricerca della bellezza, della verità e del reale.

Oggi Maus condivide il brano di apertura dell’album, “Because We Built It”, una canzone che esprime in modo poetico e tagliente il peso della colpa collettiva e la necessità di trasformare radicalmente il sistema. Se il primo singolo del progetto, “I Hate Antichrist”, vedeva Maus in un confronto spirituale, questo nuovo brano segna l’avvio di un cammino di consapevolezza e dei primi segnali di rinascita.

Scritto, prodotto e registrato nelle Ozarks del Missouri sud-occidentale, “Later Than You Think” include 16 brani e abbraccia contrasti, contraddizioni e complessità: il rigoglioso e lo spoglio, il sacro e il profano, la disciplina minimalista e l’indulgenza massimalista, il contrappunto e l’armonia pop più semplice. Al centro, l’album riafferma l’impegno di John Maus per una sincerità radicale e una verità emotiva, in un’epoca segnata dall’alienazione. È un’opera alimentata dal confronto, dalla fede e dalla trasformazione, spinta dall’urgenza di credere che il significato abbia ancora valore e che il tempo sia ormai limitato.



Con “Later Than You Think”, Maus non si limita a tornare, ma affronta, confessa e si trasforma. Il risultato, come ci dicono le note stampa, non è solo un’opera che definisce la sua carriera, ma una rara offerta artistica: un disco che osa ancora credere nel significato, nella bellezza e nella possibilità di trascendenza.

Tracklist: