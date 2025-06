C’è stato un tempo in cui andare a un concerto era un gesto quasi sacro, un atto di fiducia, una sospensione della realtà ordinaria, per entrare in un rito collettivo fatto di sudore, di attesa, di amplificatori, di distorsioni, di rumore e di verità. Si usciva cambiati, spesso più fragili, a volte più forti, ma sempre più vivi. Oggi, però, qualcosa si è incrinato in quella promessa. I concerti costano. E non solamente in termini economici — sebbene il prezzo sia diventato una barriera concreta, con biglietti che sfiorano, o superano, cifre assurde, per poter accedere ad un’emozione che si consuma, in fondo, in poche ore. Costano anche in tempo, in energie, in soglie di sopportazione. Coloro che non riescono ad accaparrarsi un posto nei fantomatici pit — in prossimità del palco — spesso, debbono accontentarsi di vivere lo spettacolo come se fossero al cinema, guardandolo dai maxi schermi, lontani dal calore reale della scena.

E allora ci si chiede: ne vale davvero la pena?

In molti casi, la risposta potrebbe essere un malinconico e scontato “no”. Non perché la musica abbia smesso di parlare — anzi. Tanti artisti continuano a scolpire, nei suoni e nei testi, paesaggi interiori capaci di commuovere, di scuotere e di consolare gli ascoltatori. Ma è il contesto ad essere cambiato profondamente, il modo in cui ci si accosta all’esperienza. I concerti sono diventati, ormai, un palcoscenico per l’egocentrismo digitale. Non si va a vedere un artista o una band, ma a farsi “vedere” mentre lo si guarda. Le braccia non si alzano più per seguire il ritmo, ma per sorreggere uno smartphone. Le voci non si uniscono in un coro dissonante e commosso, ma si spengono nella silenziosa produzione di contenuti da postare il prima possibile. È come se la realtà non avesse più valore in sé, ma solamente nella misura in cui essa può essere convertita in testimonianza social, in prove di presenza da offrire in pasto ad una platea virtuale ed invisibile.

E mentre PJ Harvey canta ancora di carne, di sangue e di verità, il pubblico si agita più per immortalare il momento, che per viverlo. Mentre gli Smile evocano atmosfere di apocalisse elettronica e di disagio urbano, centinaia di schermi filtrano ed impoveriscono quella visione. Mentre i Murder Capital sputano sul palco la rabbia e il dolore di una generazione senza più punti d’appoggio, troppe teste si chinano su una banale e superflua notifica. A questo si aggiunge, inoltre, un altro squilibrio profondo, ovvero le piattaforme di streaming, che hanno svuotato il valore economico della musica registrata. La vendita dei supporti fisici è diventata un rito di nicchia per gente benestante di 40 o 50 anni, un vero e proprio feticcio vintage. Gli artisti — soprattutto nel circuito alternative-rock ed indipendente — sono, di conseguenza, costretti a spostare il proprio sostentamento principale sui tour, diventando nomadi instancabili, più per necessità, che per vera e propria scelta artistica. Il palco ed il live, che dovrebbero essere il momento massimo di libertà espressiva, diventano, invece, una condanna dolceamara: l’unica strada per sopravvivere, dignitosamente, ad un mercato che ti consuma nel momento stesso in cui ti celebra.

In questo scenario, i promoter ed i grandi organizzatori di eventi sono, come sempre, interessati solamente al numero, al sold-out, al prodotto da vendere, più che all’esperienza da offrire. L’importante è piazzare i biglietti, i pacchetti VIP, il merchandising. Il concerto e la musica diventano un prodotto di massa, più che una liturgia collettiva, sono solo un dato di fatturato, più che un’esplosione di senso e di verità. Non importa se il pubblico vede davvero o se ascolta davvero. L’importante è che paghi e che documenti, generando l’illusione di partecipazione, mentre, in realtà, assiste ad un rito svuotato, addomesticato, indottrinato, ideato per alimentare il grande archivio di immagini effimere dei social. Il risultato? Un’esperienza che, anziché arricchire, il più delle volte, svuota; che, invece, di riunire, separa; dove la collettività si dissolve in migliaia di monadi connesse altrove e gli artisti sul palco diventano uno sfondo ed un pretesto.

Eppure, il potere della musica resiste. Quando una ballata scarna dei Fontaines D.C. si fa preghiera laica oppure un pezzo dei Massive Attack vibra di quel dolore metropolitano che è anche il nostro, qualcosa si muove ancora nelle vene. Perché la musica, quella vera, ha sempre la forza di aprire crepe nelle corazze digitali, ma chiede, ovviamente, il suo prezzo: attenzione, ascolto, abbandono. Cose che lo smartphone stretto in mano ci impedisce di offrire. Allora, forse, vale la pena farsi una domanda semplice, eppure profonda: a cosa stiamo davvero assistendo, quando assistiamo ad un concerto? E cosa portiamo a casa, con noi, oltre ad una manciata di video mossi e pixelati?

Forse sarebbe tempo di tornare ad abitare, davvero, la musica; di smettere di essere registi, fallimentari, delle nostre esistenze e riscoprirci, invece, spettatori — e partecipanti — di qualcosa che accade una volta sola e che, proprio per questo, è irripetibile; di ricordare che certi brividi, fortunatamente, non possono essere salvati nella memoria di un telefono, ma solo nella carne, nella mente, nell’anima.

E che la vera testimonianza della bellezza è quella che ci cambia.

Anche se nessuno mette “like”.