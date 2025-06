Gli SPRINTS hanno annunciato il loro nuovo album “All That Is Over” e anche il loro nuovo singolo “Descartes”.



La band punk-rock di Dublino torna con il nuovo disco il 26 settembre via City Slang e Sub Pop. Il precedente “Letter To Self” ci era piaciuto assai.

I ragazzi, come accennato, hanno ora condiviso il loro nuovo singolo “Descartes”, con Karla Chubb che ha dichiarato di aver scritto la canzone su un aereo mentre leggeva “Outline” di Rachel Cusk.

“Ispirata direttamente dalla frase ‘La vanità è la maledizione della nostra cultura’, il resto della canzone mi è venuto fuori in modo piuttosto istantaneo. Descartes esplora l’idea del bisogno di scrivere e creare come mezzo di sopravvivenza, non solo come mezzo di espressione, e quanto sia importante per me come persona cercare di capire ed elaborare il mondo che mi circonda“.



Il loro nuovo album, “All That Is Over”, secondo quando ci dicono le note stampa, è un lavoro straordinario che spinge la dinamica della band verso territori più ricchi, trovando nuovi spazi e sfumature, ma anche diventando più duro che mai. Scritto sui pullman durante i tour, durante i soundcheck e in tempo reale, è un album che ha come sfondo una litania di atrocità – la guerra a Gaza, gli incendi a Los Angeles, l’ordine esecutivo di Trump che nega i diritti alle persone trans – che vede gli SPRINTS cercare di dare un senso a una società impazzita.

Nel frattempo la band annuncia anche un lungo tour europeo che passerà, a marzo 2026, in Italia:



25 marzo, Milano, Arci Bellezza