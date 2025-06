Credit: Frances Carter

The Beths, il quartetto neozelandese composto dalla cantante Elizabeth Stokes, dal chitarrista Jonathan Pearce, dal bassista Benjamin Sinclair e dal batterista Tristan Deck, annuncia l’uscita del nuovo album “Straight Line Was A Lie“, il primo per la nuova etichetta ANTI-, disponibile dal 29 agosto. Insieme all’annuncio, arriva anche il nuovo singolo/video “No Joy”.



The Beths, ci dicono le note stampa, hanno capito che nella vita non si procede mai in linea retta. Il senso di vertigine esistenziale è il tema centrale del loro quarto album. La band suggerisce che l’unico modo per andare avanti è attraversare, e che anche dopo esperienze difficili e trasformative si può avere la sensazione di essere tornati al punto di partenza. È destabilizzante rendersi conto che la vita e la crescita personale sono cicliche e continue, che un capitolo non si chiude sempre con la pace e l’accettazione. Il vero impegno sta nel continuare a provarci, a esserci.



“La progressione lineare è un’illusione,” spiega Stokes. “La vita è un continuo lavoro di manutenzione. Ma anche in questo si può trovare un senso.“

Il percorso da “Expert In A Dying Field”, il loro acclamato album del 2022, a “Straight Line Was A Lie” è stato tutt’altro che lineare. Per la prima volta, Stokes ha faticato a scrivere nuove canzoni, non riusciva ad andare oltre a frammenti registrati sul cellulare. Aveva iniziato da poco una cura con SSRI, che da un lato le dava l’illusione di poter “aggiustare” tutto, salute mentale e fisica, dinamiche familiari complesse, ma dall’altro rendeva la scrittura meno fluida. “Era come se avessi un cervello nuovo, e io scrivo molto d’istinto,” racconta. “E i miei istinti erano un po’ diversi, meno in preda al panico.“

Sebbene gli SSRI le abbiano portato un enorme sollievo, nel singolo di oggi “No Joy” Stokes racconta i compromessi emotivi della terapia. Il brano si apre con la batteria incalzante di Deck e include un verso destinato a diventare un classico dei Beths: “This year’s gonna kill me / Gonna kill me”. Ma paradossalmente, lo stress di cui canta non riesce a toccarla, grazie ai farmaci. E lei rivuole indietro quella sensazione.



“Parla dell’anedonia, che paradossalmente era presente sia nei momenti peggiori della depressione che quando mi sentivo un po’ insensibile sotto l’effetto degli SSRI,” dice Stokes. “Non è che fossi triste, stavo anche bene. Ma non traeva più gioia da ciò che amavo. È molto letterale.”

Tracklist:



Straight Line Was A Lie

Mosquitoes

No Joy

Metal

Mother, Pray For Me

Til My Heart Stops

Take

Roundabout

Ark Of The Covenant

Best Laid Plans