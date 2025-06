Credit: press

Dopo anni passati a scrivere, vagabondare e ricominciare da capo, Evan Dando torna con “Love Chant“, il primo album in studio dei Lemonheads con brani inediti in quasi vent’anni. Lavorato a lungo e plasmato da cambiamenti geografici e da un gruppo di collaboratori fidati, è una riaffermazione audace e melodica di una delle voci più distintive del rock alternativo. L’uscita sembra essere prevista per il 1 settembre, così si legge sulla pagina Bandcamp, ma i vinili acquistati ora in pre-order partiranno a fine ottobre, quindi diamo come buon l’uscita del 24 ottobre via Fire Records.

Il trasferimento di Dando in Brasile negli ultimi anni ha offerto un tranquillo cambiamento di prospettiva, un’occasione per ricominciare, riconnettersi e finalmente mettere a fuoco queste canzoni. Il risultato è, coe ci dicono le note stampa, un disco che suona allo stesso tempo fresco e familiare: radicato nei tratti distintivi del miglior lavoro dei Lemonheads, ma arricchito da anni di esperienze vissute e da nuovi ambienti.

“Love Chant” è stato prodotto dal polistrumentista brasiliano Apollo Nove e riunisce vecchi amici e nuovi alleati. J Mascis (Dinosaur Jr), Juliana Hatfield e Tom Morgan tornano a far parte del gruppo, insieme al produttore Bryce Goggin (Pavement, Antony and the Johnsons), Erin Rae di Nashville, John Strohm dei Blake Babies e Nick Saloman dei The Bevis Frond. Adam Green dei Moldy Peaches, gruppo cult newyorkese, contribuisce anche come coautore del brano country “Wild Thing”.

Insieme all’annuncio dell’album arriva anche “In The Margin”, il nuovo singolo.

A proposito di “In the Margin”, Dando ha dichiarato in un comunicato stampa: “Volevo una canzone con un riff, quindi l’ho riempita di riff. Il corpo della canzone è di Marciana Jones. È come una canzone di vendetta di una ragazzina di terza media.“.

Tracklist:



58 Second Song

Deep End

In The Margin

Wild Thing

Be-In

Cell Phone Blues

Togetherness Is All I’m After

Marauders

Love Chant

The Key of Victory

Roky