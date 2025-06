Ogni anno io già lo so che arrivano sempre quei 4-5 album che mi faranno impazzire ma sopratutto arriva un pugno di dischi che, dal nulla, scompigliano le carte e diventano realmente un jolly, una sorpresa che non mi aspettavo e mi ritrovo ad adorare “senza se e senza ma”.

Quest’anno le sorpresone che non mi aspettavo sono marchiate Prism Shores e Bridge Dog, ma sono costretto (e lo faccio con grande piacere, sia chiaro!) a inserire in questa categoria anche il travolgente esordio sulla lunga distanza di questi scatenati francesci che rispondono al nome di Lùlù.

Questi sono veramente degli eroi assoluti che sembrano riportarci ai tempi d’oro degli Knack, ma è come se qui ci fossero 10 “My Sharona” in quanto a potenziale travolgente, non so se mi spiego. Ecco quindi un taglio new wave / powerpop da fine anni ’70, inizio anni ’80 che fa capolino in modo travolgente, mentre i nostri inanellano riff e cori che suonano tanto classici quanto immediati, senza contare poi l’energia contagiosa sprigionata ogni istante e sopratutto questo cantato in francesce che si mescola all’italiano mandandoci letteralmente in paradiso, perché alla fine risultano credibili sia nella loro lingua madre che in questo italiano che ci fa un po’ sorridere, che sembra richiamare i nostri brani degli anni ’60 per contenuti e tematiche.

E il bello è che i nostri funzionano sia quando vanno giù a testa bassa, penso a un brano senza freni come “Tous les Etés” con il suo basso incalzante e la melodia scintillante che esplode in un coro da mandare a pieni polmoni, o “En Rêve” che farebbe venire l’acquolina in bocca ai The Hives, per non parlare della micidiale title-track che siamo sicuri genererà poghi inconsulti nel salotto di casa e di “Pugni in Tasca” che, col suo mezzo taglio garage, ci manda in delirio totale al grido di “…che me ne frega se non ti piace la mia musica…“, comunque dicevamo, i pazzi francesi filano alla grande sia quando mostrano il loro piglio smagliante e sonico sia quando fanno i duri dal cuore tenerissimo con la ballata “Sogni D’oro”, tutta zucchero e coretti retrò anni ’60.

“Sur la corde” è quasi punk, più urlata e rabbiosa: ritmi serrati per una chiusura al fulmicotone.

Morale della favola qui si vola altissimi. Un disco che non ha punti deboli, tirato, melodico e contagioso come non mai!

Che vi posso dire…io amo la Francia! Amatela anche voi. Lùlù nuovi idoli incontrastati!

Listen & Follow

Lùlù: Bandcamp