I Caroline raggiungono la piena maturità artistica con il secondo album “Caroline 2” che inaugura una nuova era per il collettivo londinese. L’esordio omonimo era una compilation questo una dichiarazione d’intenti ha detto Jasper Llewellyn ed è sicuramente musica interessante per come sa spaziare tra folk, elettronica, alt pop.

Credit: El Hardwick

Llewellyn, Mike O’Malley e Casper Hughes hanno da tempo deciso di espandere suono e organico con l’arrivo di Oliver Hamilton e Magdalena McLean ai violini, Freddy Wordsworth a basso e tromba, Alex McKenzie a sax e clarinetto, Hugh Aynsley alla batteria.

“Total Euphoria” rappresenta al meglio il sound di “Caroline 2” con un inizio pieno di tensione, chitarre e batteria in controtempo ritmico, la melodia che si arricchisce lentamente di un background elettronico, violini, harmonium, fiati a costruire melodie mai banali.

Non hanno timore di usare distorsori vocali in “Song Two” per creare la giusta atmosfera i Caroline che ospitano Caroline Polachek nel singolo “Tell Me I Never Knew That” bell’incontro tra artisti che cercano di portare il pop in una nuova dimensione, decisamente avanguardistica, che all’immediatezza preferisce la sperimentazione.

Ben decisi a considerare il cambiamento una forma d’arte, minimalisti nella sobria “When I Get Home” i Caroline decidono poi di costruire pazientemente su quel sound minimale in “U R UR ONLY ACHING”. “Coldplay Cover” parte da una semplicità folk ribadita in “Two Riders Down” ma ampliata, arricchita, contaminata con inserti spoken word e armonie oblique fino a diventare esplosiva.

L’Auto – Tune compare spesso, anche nel finale durante “Beautiful Ending”, usato in modo avventuroso in otto brani volutamente non lineari, ispirati da artisti molto diversi come Petal Supply, Himera, il Seth Graham di “The Heart Pumps Kool-Aid”, Jpegmafia, Giant Claw, Claire Rousay e Alex G. che colpiscono per l’imprevedibilità, la voglia di osare a ogni costo, l’assoluta modernità.