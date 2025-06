Attiviamo il radar e scandagliamo in profondità un universo musicale sommerso. Vi racconteremo una band o un artista “nascosto” che secondo noi merita il vostro ascolto. Noi mettiamo gli strumenti, voi orecchie e voglia di scoperta, che l’esplorazione abbia inizio (e mai una fine)…

Un paio d’anni fa Natalie R. Lu aveva lanciato in orbita il brano “Your Face”, pubblicato online con il nome Wisp. In tempi come questi, dove lo shoegaze ha trovato un terreneo molto fertile su TikTok, ecco che la fanciulla e il brano in particolare diventano virali. E il gioco è fatto.

Dopo questo colpaccio ecco “Tangled Dreams” e “Once Then We’ll Be Free”. La prima mi fa sempre venire in mente i Pumpkins, mentre la seconda è più vivace in termini ritmici, incalza, ma non graffia a dovere.

Il primo assaggio sulla media distanza è “Pandora”, che raccoglie il brano citato più famoso e altre 5 canzoni che mettono bene in luce il flirt della fanciulla con gli anni ’90 ma sopratutto con le formazioni che non fannno tanto uno shoegaze classico, quanto chi lo contamina a dovere, magari imbastardendolo con mondi sonori più potenti. Ecco quindi che l’ascoltatore più attento non mancherà di trovare tanto i Nothing quanto i Deftones (la famosa “Your Face” paga un tributo evidente alla band di Chino Moreno) nel sound di Wisp. Andamenti morbidi, carezzevoli a tratti che sanno farsi più ruvidi, mentenendo però una forte impronta quasi adolescenziale e da cameretta, penso a “Luna” ad esempio. Struggente a tratti la nostra Wisp, come in “Mimi”, che si muove delicatissima e con una melodia suggestiva ma quando le chitarre shoegaze si fanno vive diventa veramente sublime.

Sta di fatto che qui le cose si fanno così grandi e importanti che la Interscope ha fiutato il colpo e se questo sarà l’anno dello shoegaze, beh, la major di turno ci vuole essere.

Dopo questo EP è arrivato il momento di consolidare la posizione raggiunta e saranno inanellati una serie di singoli di tutto rispetto.

Il primo è “I remember how your hands felt on mine” di cui Wisp parla così:

“I remember how your hands felt on mine” parla dei ricordi delle relazioni e delle esperienze passate e del dilemma se lasciarsi andare e andare avanti o meno. Rappresenta la sensazione di aggrapparsi alle cose, per paura che se le lasci andare quei sentimenti non esisteranno mai più.

Il 2025, musicalmente parlando, di Wisp inizia a marzo con la pubblicazione di “Sword” che gioca ancora sulle senzazioni forti di acceso/spento classici del genere.

“La ‘spada’ rappresenta la vergogna e la confusione che provano le persone quando i propri cari le nascondono al mondo. Si tratta del non avere la possibilità di brillare perché il proprio partner ti tiene nell’oscurità”.

Si aprono le porte di Coachella per Wisp, il clamore mediatico tra i giovanissimi non accenna a scendere. In aprile è la volta di “Get Back To Me”, una specie di ballata toccante e naturalmete ricca tanto di dolcezza quanto di chitarre rumorose. La sua voce è sempre più carezzevole ed eterea.

“‘Get Back To Me’ rappresenta l’avidità per il caos, anche a costo di se stessi. Parla di rimanere in un posto che sai non fa bene, ma sei in un ciclo apparentemente inrottibile che ti porta a tornarci, il che descrive la disperazione, l’incoscienza e l’amore ossessivo”.

Dopo la doppietta di “Sword” e “Get Back To Me” ecco che la nostra Wisp è pronta ad annunciare il suo primo album. e lo fa naturalmente con un nuovo singolo, mentre il suo ufficio stampa ci aggiorna che questo autunno sarà in tour con System Of A Down, Korn, Deftones e Avenged Sevenfold, giusto per far capire i termini del suo successo.

“If Not Winter” è il titolo del disco di cui non abbiamo ancora molti dettagli: uscirà il primo agosto, ma non c’è ancora la tracklist. “Save Me Now” è il nuovo assaggio ed è ancora zucchero filato mescolato a chitarre più potenti.

“Rappresenta il disperato bisogno di attenzione, a volte scambiato per amore, quando ci si trova in una situazione di solitudine e vulnerabilità. Si tratta dell’essere infatuati dall’idea di un salvatore che ci porta ciecamente a sacrificare il nostro benessere”.

Il nu-gaze sembra davvero aver trovato la sua nuova paladina. Noi non possiamo che osservare con molta attenzione il suo percorso che ora sembra guardare con più attenzione, rispetto agli esordi, ad aspetti melodici in salsa malinconica e agrodolce.

Se sono rose (shoegaze) fioriranno.

