Martedì 8 luglio, a Ostia Antica Festival, arriva, per la prima volta in Italia Africa Express, il progetto musicale fondato da Damon Albarn. 50 artisti provenienti dai 4 continenti presentano il nuovo disco “Africa Express presents…Bahidorá”, in uscita l’11 luglio.

La formazione presente a Ostia Festival sarà così composta:

Abou Diarra – Alansito Vega – Baba Sissoko – Bootie Brown – Damon Albarn – Django Django – Eme MalaFe – Hak Baker – Imarhan – Joan As Police Woman – Jupiter & Okwess – K.O.G. – La Bruja de Texcoco – Los Pream – Luisa Almaguer – M.anifest – Mare Advertencia – Mélissa Hié – Mexican Institute of Sound – Moonchild Sanelly – Onipa – Ophélia Hié – Otim Alpha – Poté – Seye Adelekan – Tom Excell

Un live unico, come unica è la possibilità di ascoltarli in Italia. Nel cuore di uno dei siti archeologici più affascinanti d’Italia.

Per la prima volta in Italia sul palco del Teatro Romano di Ostia e unica data italiana di questo tour europeo, ecco il co-fondatore Damon Albarn (frontman dei Blur e mente creativa dei Gorillaz) affiancato da 50 artisti provenienti dai quattro continenti: da Moonchild Sanelly a Django Django, da Luisa Almaguer a Jupiter & Okwess, passando per Joan As Police Woman. Insieme presentano i brani del nuovo disco “Africa Express presents…Bahidorá”, il loro sesto progetto discografico in uscita l’11 luglio per World Circuit Records (BMG). Una vera e propria festa che unisce cumbia, kuduro, salsa, hip hop, soul e pop.

Africa Express è un’avventura musicale unica nel suo genere che nasce nel 2006 in Mali, costruita sui principi di collaborazione, rispetto e sperimentazione. Oggi è una realtà riconosciuta a livello globale, capace di sorprendere ogni volta, tanto sul palco quanto in studio. È un viaggio in continua evoluzione, un’esplorazione di nuovi confini artistici e umani. Cerca di promuovere un concetto semplice: quello che come esseri umani siamo più forti quando collaboriamo e quando comunichiamo apertamente. Ogni live è irripetibile, costruito su incontri, improvvisazioni e scambi autentici tra artisti di generi, origini e generazioni diverse.

La data italiana si inserisce nel calendario tour estivo di Africa Express, che li vedrà esibirsi anche al Roskilde Festival in Danimarca, alla Müpa di Budapest, all’Elbphilharmonie di Amburgo e al Cruïlla Festival di Barcellona.

Ostia Antica Festival è la rassegna dedicata alla musica e al teatro giunta alla sua seconda edizione con RTI Teatro Romano Ostia Antica. Un festival che celebra la vitalità del teatro e della musica, rendendo omaggio alla storia attraverso la voce del presente.