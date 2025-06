Gli Animal Collective hanno condiviso il loro primo brano inedito del 2025. Prodotto da Avey Tare e dal fondatore dei Drop of Sun Studios Adam McDaniel, “Love on the Big Screen” apparirà, insieme al brano inedito “Buddies on the Blackboard”, su un singolo 7″ pollici in uscita il 1° agosto per Domino.

L’anno scorso, gli Animal Collective hanno ristampato il loro album seminale del 2004, “Sung Tongs”, in occasione del suo ventesimo anniversario, condividendo anche la registrazione live “Sung Tongs Live at the Theatre at Ace Hotel”. Il loro ultimo album in studio, “Isn’t It Now?”, è uscito nel 2023.