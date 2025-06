I Guerilla Toss hanno annunciato un nuovo album, “You’re Weird Now”, che uscirà il 12 settembre per la Sub Pop. È stato prodotto da Stephen Malkmus e registrato al The Barn, lo studio del Vermont di proprietà di Trey Anastasio dei Phish. Sia Malkmus che Anastasio hanno anche partecipato all’album.

“Il suo approccio alla musica incredibilmente concreto e la fiducia in se stesso come artista hanno avuto un effetto enorme su questo album e su di me come musicista“, dice la frontwoman Kassie Carlson. “Lavorare con Malkmus, Bryce Goggin, Trey Anastasio, andare in tour con i Primus… tutto questo mi ha fatto capire che quello che sto facendo non è sbagliato. Il lavoro è chiaro, importante e necessario. Non è sempre facile o chiaro in termini di direzione o scopo, ma creare, comporre e suonare musica è fondamentale per la mia vita e per la salute del pianeta“.

L’album include il recente singolo “Psychosis Is Just a Number“ e il nuovo brano “Red Flag to Angry Bull”, che nel suo modo scanzonato e pimpante richiama l’indie rock anni ’90 e, tra l’altro vede proprio Malkmus alla voce di accompagnamento e Trey alla chitarra, addirittura con un assolo molto in zona Phish.

