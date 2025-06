Continua l’avventura di Echopark che dopo “Trees” (2012) e “Ties” (2016) realizza il suo album più rarefatto e complesso tornando a esplorare il confine fra indie rock e elettronica, ritmo e sperimentazione in undici brani registrati tra il Massachusetts, il Maine, il Salento e Londra con mixaggio e mastering Matilde Davoli (Studiodavoli, Girl With The Gun).

Una collaborazione che si rinnova visto che proprio Matilde Davoli aveva contribuito alla nascita di “Trees” entrando a far parte per un lungo periodo di una formazione in continuo mutamento, come il suono di “Songs For Jane” che indaga con lucidità i momenti di fragilità, di disillusione, quel frustrato desiderio di comprensione umana da cui spesso nasce la creatività.

Chitarra acustica e sintetizzatori formano le solide basi di “Tight Weaves”, un felice incontro tra mondo analogico e digitale che continua in “1985″ col suo sconsolato “I can’t help but think that life was at the turn we missed“. Brani sinceri e vulnerabili come “IDOntNEedyou” e “Morning Sun” alternati alla grinta di “7 Inches Of Snow” sono la chiave di un sound eclettico e mai banale, curato nelle melodie e negli arrangiamenti come dimostrano “Scared Of You” e “Long Days Fast Years”.

“Questo disco parla delle complessità e dei tumulti dei sentimenti, racconta rimpianti e desideri, e vuole

esplorare la natura ciclica dell’amore, delle nostre insicurezze e del senso di perdita”

racconta nella press release Antonio Elia Forte il musicista pugliese titolare del progetto che da anni vive nella capitale inglese e in “Bad Knees”, “Bleak Weekends”, “Harder Than Concrete” raccoglie l’eredità di gruppi come Yuppie Flu e Giardini di Mirò in un disco che unisce l’estro di Tune-yards e personalità dei TV On The Radio.