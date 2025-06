Nel suo nuovo lavoro, il sesto in studio, Little Simz porta l’ascoltatore in un viaggio tanto intimo quanto universale, esplorando temi come crescita, resilienza e ricerca di sé. Il disco, infatti, è una testimonianza diretta della maestria dell’artista inglese nel mescolare rap, soul, elettronica e sfumature jazz, creando una trama sonora che non solo riflette la sua evoluzione artistica, ma anche il suo costante desiderio di rinnovamento. Il titolo stesso, “Lotus”, richiama l’immagine del fiore che cresce nelle acque torbide, un simbolo di rinascita e trasformazione. E proprio questo concetto si riflette in un album che è tanto personale quanto universale: ogni traccia è una sorta di riflessione sulla lotta interiore, sul superamento delle difficoltà e sulla bellezza che emerge dal caos.

Credit: Thibaut Grevet

Non solo. “Lotus” si distingue per una produzione sofisticata e dettagliata, che fonde elementi di neo-soul, trip-hop ed elettronica, senza mai perdere il suo spirito atavicamente hip-hop. I beat sono spesso introspettivi, ma si spingono anche in territori più audaci e sperimentali, con suoni futuristici che si mescolano a strumenti tradizionali. La voce di Little Simz, si fa fluida e versatile, e naviga su queste basi sonore con una naturalezza che le consente di passare dal rap tagliente a momenti più melodici e sognanti. E cosa dire dei testi? Sono il vero e proprio cuore pulsante di “Lotus”, dove l’artista britannica riesce ad esplorare in profondità i propri demoni, raccontando il suo viaggio interiore di crescita e autodeterminazione. La sua scrittura è cruda e onesta, ma anche poetica e profonda, spaziando tra riflessioni sulla solitudine, la lotta per trovare il proprio posto nel mondo, e la forza che si trae dalle esperienze difficili. Non mancano, però, accenni alla sua carriera e alle difficoltà del vivere come artista e donna nera in un’industria che spesso (troppo spesso, in verità) sembra ostile. Tuttavia, in tutto l’album, la speranza rimane l’unico filo conduttore.

Musicalmente, tracce come “Hollow“ e “Free“ sembrano affrontare il tema del cambiamento personale. Little Simz si esprime sulla sua evoluzione artistica, mentre pezzi come “Lonely“ e “Young“ evocano un ritorno alle origini, alla consapevolezza di sé e delle proprie radici. Ciò detto, all’interno di “Lotus” le collaborazioni rappresentano un elemento essenziale per arricchire la sonorità complessiva del progetto. Se in “Sometimes I Might Be Introvert” (2021) la Nostra aveva collaborato con artisti come Cleo Sol, qui è possibile immaginare una varietà di guest star che spaziano dal rap sperimentale al soul. Ogni featuring aggiunge una dimensione diversa al progetto, creando una sorta di dialogo sonoro che amplifica il messaggio di crescita e connessione che pervade l’intero album. In definitiva, “Lotus” è più di un album; è un’opera completa che unisce musica, parole e immaginario visivo. Difficile chiedere di più.