Alla fine dell’era analogica, a cavallo tra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90, la musica non era soltanto un’esperienza estetica, ma poteva anche essere vissuta come un vero e proprio un atto di resistenza. Nelle periferie di Bristol, città di porto e di frontiera, incrocio di vite, di razze e di contraddizioni post-coloniali, i Massive Attack codificarono una nuova grammatica sonora che fu chiamata trip-hop, ma che, in verità, era molto più di una corrente musicale. Era un manifesto politico e culturale in forma di suono. Bassi profondi, ritmiche claustrofobiche, oscurità elettronica e voce come strumento di denuncia; una musica che non era solamente colonna sonora delle nostre angosce notturne, ma anche l’urlo sommesso e tagliente di chi non voleva più essere un numero invisibile.

Oggi, nel frastuono superficiale di un mondo che sembra inghiottire ogni voce dissonante, chi può raccogliere davvero il testimone dei Massive Attack? Chi ha il coraggio e l’urgenza di essere non soltanto artista o band, ma, soprattutto, testimone, attivista, narratore di una società malata che continua, imperterrita, ad escludere, a recintare, a dividere e a bombardare? Chi riesce a concepire la musica sia come atto politico, che come atto poetico, intrecciandola alle arti visive, al cinema, al fumetto, all’arte urbana e digitale, trasformandola in uno strumento di evocazione e di esorcismo collettivo?

Tra i nomi più coerenti in questa eredità spirituale e sonora troviamo gli Algiers, collettivo di Atlanta che miscela gospel nero, punk industriale ed elettronica contaminata, mentre urla contro il razzismo, la repressione e le subdole forme di moderno neo-colonialismo. I loro dischi sono veri pamphlet politici in musica e le loro collaborazioni, con artisti visuali e registi underground, restituiscono quella dimensione sinestetica che fu centrale anche per 3D e soci. Altro nome che spicca è quello dei Young Fathers, scozzesi di origine etiope e liberiana, capaci di creare un impasto sonoro dove tribalismo ancestrale e beat industriali si inseguono ed intrecciano, tra testi che parlano di immigrazione, di oppressione, di resistenza e di nuovi mondi possibili; da sempre vicini a cause sociali, hanno anche un’estetica visuale e cinematografica fortemente riconoscibile, che esalta, ovviamente, il potenziale evocativo della loro musica.

Dal Libano arriva, invece, la cupa eleganza dei Postcards, band che declina indie-folk e dream-pop in una veste lo-fi intrisa di malinconia e ferite da guerra. Un collettivo che ha utilizzato l’arte anche per raccontare il collasso politico e sociale di Beirut e delle terre mediorientali, alternando suoni rarefatti e spoken-word a video minimalisti e disturbanti, specchio di quella che è una generazione, ormai, stabilmente, sotto assedio. In Europa spiccano i Murder Capital, con la loro ferocia post-punk e la capacità di affrontare temi angoscianti, come quello dei suicidi giovanili, oltre che l’alienazione urbana, la mascolinità tossica e l’ipocrisia dell’ordine sociale contemporaneo. Sul fronte elettronico più oscuro e militante, è impossibile non citare K Á R Y Y N, artista armeno-americana, capace di intrecciare le proprie radici con glitch, field recording e canto liturgico. Le sue performance audiovisive sono dei veri e propri rituali di catarsi collettiva, dove le immagini di guerra e di migrazione dialogano con battiti asimmetrici e con voci ancestrali.

Ciò che, alla fine, accomuna questi nomi è la stessa tensione etica ed estetica che animava i Massive Attack, nonchè la convinzione che ogni arte possa essere arma erifugio, parola e gesto, suono ed immagine. Nessuno di loro si limita a produrre musica da consumo, i loro album sono opere totali, in dialogo costante con il cinema, con il fumetto distopico e con la street art digitale. È in questo intreccio, infatti, che ritroviamo il senso originario di un’arte che non racconta mondi idealizzati, ma affronta i nostri mostri, le nostre contraddizioni, le medesime ataviche ingiustizie che si ripetono sotto nuove maschere. È un’arte che non intrattiene, ma denuncia; che non consola, ma costringe a guardare il dolore negli occhi degli altri.

I Massive Attack ci hanno insegnato che i confini sono illusioni; illusioni tra i generi, i linguaggi, i popoli, le storie, i volti. I loro eredi saranno tutti quelli che continuano a rifiutare queste inutili separazioni, scegliendo, invece, la contaminazione come atto politico, l’avanguardia come linguaggio di resistenza, la bellezza come diritto universale e non come privilegio. In tempi di guerre imposte, di migranti ridotti a statistiche, di algoritmi che determinano cosa possiamo amare e cosa dobbiamo odiare, il lascito dei Massive Attack vive in chiunque scelga di dare voce ai dimenticati, di accogliere i diversi, di raccontare ogni lato oscuro, senza censura e senza abbellimenti. Perché se c’è una lezione che il trip-hop ci ha trasmesso, è che la musica migliore è quella che nasce dal margine, nel buio, nelle crepe, dove le ferite bruciano ancora e le parole, finalmente, hanno il loro peso.