Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

BRUCE SPRINGSTEEN – “Tracks II: The Lost Albums”

[Legacy Recordings / Columbia]

rock

“Tracks II”, indicato anche come “The Lost Albums”, è una raccolta del cantautore statunitense Bruce Springsteen pubblicata dalla Columbia Records in un cofanetto di 7 CD che raccoglie 83 brani, per lo più inediti, che ripercorrono la carriera di Springsteen a partire dagli anni ottanta.

LORDE – “Virgin”

[Universal]

indie-pop

L’album promette un’evoluzione coraggiosa del suono di Lorde, bilanciando una produzione audace ai testi intimi che da sempre hanno caratterizzato la scrittura della cantautrice neo-zelandese.

WAVVES – “Spun”

[Ghost Ramp]

indie-rock

A quanto si legge in giro, questo album, l’ottavo per gli Wavves, rinuncia alle distorsioni per un suono più pulito che mette in risalto le doti compositive di Nathan Williams ma, nello stesso tempo, potrebbe anche smorzare le classiche eccentricità del progetto.

MOTORHEAD – “The Manticore Tapes”

[BMG]

hard-rock

L’ album che racchiude la prima registrazione della band che comprendeva Lemmy (basso e voce), “Fast” Eddie Clarke (chitarra) e Phil “Philthy Animal” Taylor (batteria). Nell’agosto del 1976, il gruppo entrò al Manticore Studio a Fulham per effettuare le prime prove con la nuova formazione. Il nastro, per molto tempo considerato perduto, è riemerso, ed è stato restaurato in occasione delle celebrazione del 50° anniversario della band.

BLONDE REDHEAD – “The Shadow of the Guest”

[section1]

art-rock

“The Shadow of the Guest” è descritto come una “rivisitazione onirica e leggermente inquietante” del loro acclamato album del 2023, “Sit Down for Dinner”. Il disco vede la partecipazione del Brooklyn Youth Chorus e offre versioni ampliate e trattate di diversi brani.

HOT MILK – “Corporation P.O.P”

[Musc For Nations]

pop-punk

L’album presenta la band nella sua versione più pesante, con testi crudi e senza compromessi, traboccanti di emozioni non filtrate. Il disco è in parte una critica sociale, che mostra il lato oscuro del mondo in cui si sono trovati immersi durante la sua realizzazione, pur mantenendo il loro umorismo leggero e ironico.

LATE NIGHT DRIVE HOME – “as i watch my life online”

[Epitaph]

alt-pop, indie-rock

Una critica alla loro adolescenza vissuta all’ombra di Internet, le 13 tracce dell’album raccontano storie di connessioni online scambiate per realtà. Con un successo che ha superato i confini delle camere da letto in cui hanno iniziato a comporre, il primo album dei late night drive home èanche il loto primo lavoro registrato in uno studio vero e proprio.

SAMUEL – “Maree”

[Asian Fake/Sony Music]

indie-pop, elettronica

Elettronico e visionario, “Maree” segna un nuovo capitolo solista per l’artista, per la prima volta affiancato dall’etichetta indipendente Asian Fake. L’album è un’onda sonora che alterna slanci clubbing e introspezioni malinconiche, dove la cassa dritta si fonde con paesaggi sonori dilatati e una scrittura lirica potente e poetica. Un’elettronica d’autore che vibra nel buio, il disco nasce per far ballare e riflettere, in perfetto equilibrio tra club culture e songwriting esistenziale. Racconta Samuel; “Negli ultimi due anni ho suonato ovunque, ho ascoltato tantissima musica club. Sono tornato alle mie origini: il dancefloor. ‘Maree’ nasce da lì, ma attraversa anche il pop più estremo, il cantautorato, la techno. È un viaggio che chiude un ciclo e ne apre un altro, dove ogni suono è un’onda che riporta alle radici. Non è solo un disco, è il racconto sincero di dove sono stato e di chi sono oggi.“

DAISY THE GREAT – “The Rubber Teeth Talk”

[S-Curve Records]

indie-rock

Terzo album per le Daisy the Great. Emerso dalle profondità della scena musicale indie di Brooklyn, Daisy the Great è il progetto assolutamente contagioso di Kelley Dugan e Mina Walker. Il duo si è incontrato per la prima volta mentre studiava recitazione alla Tisch School of the Arts della New York University, dove ha iniziato a scrivere insieme un musical su una band immaginaria prima di rendersi conto che il tutto poteva diventare realtà e ha così dato vita a Daisy the Great. Ispirate da artisti come Fiona Apple e Bowie, le canzoni fantasiose e intelligenti di Daisy the Great incontrano la stravaganza e un’inconfondibile crudezza che danno vita alla loro musica.

WET KISS – “Thus Spoke The Broken Chanteuse”

[Dinosaur City]

glam-rock

“Thus Spoke the Broken Chanteuse” è esattamente ciò che suggerisce il titolo. La nostra chanteuse è la sensazionale Brenna O: un po’ factory girl, un po’ eroina di Fassbinder, tutta capelli ossigenati e vestiti attillati da due dollari, che sogghigna e ringhia sul palco, mescolando punk ed eccessi da cabaret. Prodotto da Andrew Huhtanen McEwan, “Thus Spoke the Broken Chanteuse parla delle attese cupe alla clinica per il cambio di sesso per poter ottenere gli estrogeni. Parla di club squallidi e schifosi, di glamour desolato, di camminare per strada con la dignità a brandelli, di upskirting, di indulgenza e della gloria di trasformare la fantasia in realtà.

MERZBOW – “Sedonis”

[Signal Noise]

elettronica, sperimentale

Il nuovo album di Merzbow, “Sedonis”, è un capolavoro arioso e minaccioso, una release essenziale sia per gli ascoltatori di lunga data che per chi muove i primi passi nell’oceano ribollente di suoni di Akita. “Sedonis” corona uno dei periodi più emozionanti della carriera di Merzbow, cresciuto dalla stessa configurazione di computer, elettronica modulare e strumenti fatti in casa che ha prodotto la serie di album “Nine Studies of Ephemeral Resonance”, sorprendentemente atmosferica. Akita spiega che il titolo “Sedonis” non ha un significato particolare, ma gli è venuto in mente dopo aver registrato l’album. “In termini di immagini, pensavo a qualcosa di simile a Barunga, il mostro palloncino di Ultra Q“, spiega, descrivendo il classico kaiju Ultraman degli anni ’60. “Una forma simile a una nuvola che fluttua nel cielo o nello spazio, con viticci o tentacoli – quel tipo di presenza“.

FRANKIE COSMOS – “Different Talking”

[Sub Pop]

indie-rock

“Different Talking,” il sesto album del quartetto indie rock newyorkese Frankie Cosmos, sembra esistere attraverso il tempo e lo spazio, proprio come tutti noi. È una raccolta di frammenti e ricordi, luoghi ricordati e sentimenti reinterpretati che si fondono in un insieme luminoso e vibrante: un album indie rock solido e cosmopolita che parla dell’invecchiamento e del passare del tempo, ma che riesce comunque a sembrare incredibilmente attuale. La cantante, chitarrista e autrice dei Frankie Cosmos, Greta Kline, è da tempo considerata una delle autrici più abili e necessarie della musica indie contemporanea, ma in “Different Talking” i suoi testi si ammorbidiscono leggermente, e il cinismo ironico che caratterizzava i dischi recenti lascia ora spazio al riconoscimento della meravigliosa e necessaria fallibilità del cervello e del cuore umani. “Gran parte dell’album parla di crescere e capire come conoscere se stessi, del tipo: ‘Cosa significa andare avanti?’, dice Kline. “Come si fa ad andare avanti quando si è dipendenti da un ciclo che ci fa rivivere il proprio passato? Scrivere canzoni è solo un modo per superare tutto questo“.

BC CAMPLIGHT – “A Sober Conversation”

[Bella Union]

indie-pop, alternative

Ogni album dei BC Camplight ha una storia alle spalle avvincente quanto la sua musica. “A Sober Conversation” non fa eccezione: il virtuoso cantautore e pianista Brian Christinzio documenta gli ultimi due anni della sua vita, affrontando finalmente un trauma infantile sconvolgente e abbracciando la sobrietà, per creare il suo album più coraggioso e rivelatore. È un album quasi concettuale, affascinante e a tratti inquietante, caratterizzato da una spietata purificazione tragicomica e da melodie sublimi e intricate, che intrecciano sceneggiature liriche ad arrangiamenti abbaglianti. È BC Camplight all’apice del suo straordinario talento.

DA CAPTAIN TRIPS – “In Between”

[Subsound]

psichedelia, heavy

“In Between” è il quinto album della band e arriva a tre anni di distanza da “Maths of the Elements”, con la stessa formazione.

Questa volta la missione dei quattro musicisti è quella di esplorare il suono e il paesaggio del luogo “in mezzo” dove la nostra coscienza si muove quando la forma fisica finisce il suo tempo. La morte fa parte della vita e potrebbe essere l’ultimo viaggio psichedelico definitivo. Una grande fonte di ispirazione è stata la lettura de “Il Libro dei Morti Tibetano”, dove si trova una spiegazione dettagliata di cosa fare nella vita per riconoscere la strada dopo la morte. Hanno cercato di dare la loro interpretazione approfondendo la loro coscienza per esplorare il suono di quel momento, passando attraverso i colori, i sussurri, le ombre, i simboli e pensando al vuoto del nostro essere. Il risultato può essere percepito nelle loro composizioni, in cui si contrappongono un lato oscuro e uno luminoso della musica. Rispetto all’album precedente, c’è un miglioramento nel dialogo tra chitarra e tastiere e le strutture sono fluide perché la maggior parte delle idee proviene dall’improvvisazione e alcune canzoni sono nate e si sono sviluppate a partire dal ritmo.

DURRY – “This Movies Sucks”

[Big Pip Records]

indie-rock

“This Movie Sucks”, il secondo lavoro dei Durry, è stato prodotto da Phil Odom (Code Orange, Turnover, Say Anything) e ne ha per tutti i gusti. Il suono è estremamente vario, in linea con quanto fatto dal duo in passato, estendendolo più che mai. Con una forte sensibilità punk rock in canzoni come “Bully” e “Start a Band” accanto alle sonorità folk di “The Long Goodbye” e “Slug Bug”, l’album è una cavalcata selvaggia dall’inizio alla fine – fatta su misura per coloro che rivivono l’energica angoscia della scena rock dei primi anni Ottanta, ma anche quella dei 90s e dei 2000. Dal punto di vista dei testi, “This Movie Sucks” tocca temi universali come il dolore prolungato, la natura tossica della cultura di internet e il ricordo dei propri cari.

SMUT – “Tomorrow Comes Crashing”

[Bayonet]

indie-rock

Dopo l’acclamato “How the Light Felt” gli smut hanno continuato ad affrontare le difficoltà moderne dei musicisti professionisti: instabilità, oggettivazione, precarietà finanziaria. La band ha canalizzato questo periodo di tour, cambiamenti nella formazione e sconvolgimenti personali nel loro ultimo lavoro, “Tomorrow Comes Crashing”. Questo primo disco con O’Connor e Steiner, vede la band rinvigorita e concentrata sul potenziale illimitato che deriva dal fare musica con persone che ami. Galvanizzati dalla nuova formazione, gli smut si sono concentrati sulla creazione di un album che possedesse la stessa intensità travolgente dei dischi che li hanno avvicinati alla musica: “Three Cheers for Sweet Revenge” e “Relationship of Command”. Il risultato sono dieci delle loro canzoni più intense, roboanti e concentrate fino ad oggi.

MOVING MOUNTAINS – “Pruning of the Lower Limbs”

[Wax Bodega]

ambient

I Moving Mountains hanno avuto molto tempo per riflettere su se stessi. È passato più di un decennio dall’ultimo album del quartetto formatosi a Westchester, New York, l’ LP omonimo del 2013 che li ha ulteriormente consolidati come una pietra miliare silenziosa ma essenziale nei generi emo, post-rock e atmosferico moderni. Ora, dopo anni di silenzio, la band è emersa dal letargo con una rinnovata lucidità: più deliberata, più dinamica, più determinata ad assaporare ogni momento. Tutto questo contribuisce a dare a questa nuova era dei Moving Mountains un senso di determinazione travolgente. La loro reunion sembra pura, non troppo preoccupata dalla grandiosità delle conclusioni o degli inizi, dall’idea che le cose, come le band o le fasi della vita, siano finite, ma piuttosto che possano semplicemente esistere così come sono, come erano e come continueranno sempre ad essere. Per loro quattro, questo è semplicemente sufficiente in questo momento, mentre vanno avanti insieme.





DURAND JONES & THE INDICATIONS – “Flowers”

[Dead Oceans]

R&B, neo-soul

Dopo oltre un decennio di attività musicale, il trio è sbocciato come gruppo e sta godendo dei successi ottenuti. Nel loro nuovo album, dal titolo appropriato “Flowers”, The Indications mostra il suo vero volto, abbracciando tutte le sue radici e influenze, la maturità e la sicurezza, e condividendole con il mondo. “Abbiamo trascorso gli ultimi 10 anni a costruire questa casa e ora ci viviamo“, dice Blake Rhein. “Flowers” riflette la crescita e la convinzione dei DJI: è maturo e sexy, perfetto per viaggiare e baciare, e si diletta nel lato più morbido del soul e della disco. “Tutte queste canzoni toccano argomenti molto maturi, cose di cui non avevamo mai cantato prima“, dice Durand Jones. “Abbiamo tutti trent’anni, abbiamo tutti attraversato alti e bassi nella nostra vita personale e professionale, e i fiori sono un segno di maturità, crescita, primavera, produttività“.

LAURA STEVENSON – “Late Great”

[Really Records]

folk, Americana

Nei quattro anni trascorsi dall’uscita del suo album omonimo, l’intera vita dell’icona indie-folk Laura Stevenson è stata stravolta. “Late Great” parla di lasciar andare, prendere in mano le redini e imparare a ricostruire dalle profondità del proprio essere: “È sicuramente un documento sulla perdita“, dice la Stevenson, “ma anche su questo precipizio spaventoso ed eccitante su cui mi trovo. Ora sto costruendo la mia vita. Con il disco, il mio lavoro, con tutto, è la prima volta che ho il controllo totale“. Il risultato è un sound potente che fa venire voglia di abbassare i finestrini dell’auto e lasciare che il vento spazzi via i propri problemi. “Late Great” ti accompagna in un viaggio in cui arrangiamenti elaborati e ritmi roboanti lasciano spazio a arrangiamenti minimalisti e delicati, per poi ritrovarsi di nuovo insieme alla voce singolare della Stevenson che fluttua sopra i suoni caleidoscopici, trasmettendo una sensazione di potenza e vulnerabilità allo stesso tempo.

SEAN NICHOLAS SAVAGE – “The Knowing”

[Born Losers]

pop

Il drammaturgo, regista e cantautore Sean Nicholas Savage è tornato alla musica pop con alcune delle sue composizioni più suggestive e atmosfere mai realizzate fino ad oggi. Il suo nuovo album, “The Knowing”, è un punto di svolta: più sovversivo e allo stesso tempo più alla moda che mai. Sean Nicholas Savage ha coinvolto diversi altri collaboratori in questo disco. Il singolo di punta, “Your Drug”, è un duetto riflessivo con Marci, sua compagna di etichetta alla Arbutus Records, familiare eppure con una crudezza tagliente che gli permette di ricontestualizzare il suo centro nostalgico. Il cantautore belga David Numwami suona la chitarra nei brani “Stranger Than Fiction” e “Wild Things”, mentre l’artista JJ Weihl, alias Discovery Zone, ha collaborato alla scrittura di “Pink Bouquet”. Sean Nicholas Savage ha realizzato la sua serie di ballate classiche più brillante fino ad oggi, con un sound che ricorda le colonne sonore originali dell’era delle boy band.

RAINBOW BRIDGE – “Soundtrack of a Silent Land”

[Argonauta Records]

indie-rock

La band presenta il nuovo album, un’opera che si configura come una colonna sonora immaginaria, un viaggio musicale attraverso scenari evocativi dove le parole cedono il passo alle emozioni pure del suono. Un percorso sonoro che si snoda tra deserti, terre desolate e luoghi sospesi nel tempo, in cui la musica diventa l’unico strumento per raccontare e vivere il passaggio delle stagioni interiori ed esteriori: a tratti silenziosa e contemplativa, altrove ruvida, veloce, ma sempre intensa. L’album si apre e si chiude con un canto tradizionale Navajo, registrato nel settembre 2023 nella Monument Valley (USA), simbolo e guida spirituale di un progetto che si propone libero, gioioso e profondamente connesso alla dimensione interiore. Registrato interamente dal vivo, l’album è stato realizzato con una o al massimo due take per ogni brano, catturando così l’autenticità e l’immediatezza dell’esecuzione.

LIGHTHEADED – “Thinking, Dreaming, Scheming”

[Skep Wax / Slumberland Records]

indie-pop

Portando avanti la lunga tradizione dei cantautori jangle pop ricchi di sentimento, i Lightheaded distillano decenni di melodie d’amore perduto in suoni per i moderni romantici. Hanno lo splendore solare dei Left Banke e di Margo Guryan, il fascino C86 dei Dolly Mixture e dei Would-Be-Goods e l’atmosfera cinematografica dei Belle & Sebastian e dei Camera Obscura.

JEANINES – “How Long Can It Last”

[Skep Wax / Slumberland Records]

indie-pop

Nel corso di quasi un decennio dedicato alla musica, Alicia Jeanine e Jed Smith hanno tracciato un percorso distintivo nella storia del pop, evocando influenze diverse come il folk anni ’60 dei primi Fairport Convention e Vashti Bunyan, il sunshine pop di Margo Guryan e Laura Nyro e pietre miliari dell’indiepop come Dear Nora, Marine Girls e Dolly Mixture. Il nuovo album vede Jeanines alle prese con temi quali sconvolgimenti personali e ricerca interiore, aggiungendo peso alla loro migliore raccolta di canzoni mai realizzata. Con i testi di Alicia che interrogano in modo incisivo le connessioni, le rotture, il tempo e le sue ripercussioni, canzoni come “Coaxed a Storm”, “What’s Done Is Done” e “On and On” combinano ricche melodie con gli arrangiamenti nitidi del co-compositore Jed (insieme ai contributi della bassista Maggie Gaster, da lungo tempo presente nei live) con risultati stellari.

JUAN WAUTERS – “MVD LUV”

[Captured Tracks]

indie-folk

“MVD LUV” di Juan Wauters è più di un semplice album: è un ritorno alle origini. Per la prima volta nella sua carriera, Wauters ha registrato un progetto completo nella sua città natale, Montevideo, in Uruguay, abbracciando le ricche tradizioni musicali della città e continuando a spingersi oltre i confini del suo caratteristico songwriting. Lettera d’amore alle sue radici e al suo presente, “MVD LUV” porta i suoni uruguaiani sulla scena mondiale, incorporando ritmi di candombe e murga nella fusione tipica di Wauters tra folk, pop e sperimentazione. Con “MVD LUV”, Juan Wauters presenta un’esplorazione vibrante e sincera del luogo e dell’identità, creando un album che sembra profondamente radicato e universalmente risonante. Questo è un disco che non si limita a presentare Montevideo agli ascoltatori, ma li invita a sentirsi a casa.

ETHAN – “Metamorfosi”

[Carosello Records]

pop

L’artista queer Ethan ha rivoluzionato il suo mondo artistico, riscoprendo le sue radici italo-brasiliane – l’intero progetto è stato lavorato tra Rio De Janeiro e Milano – e sperimentando con baile funk, clubbing, elettronica e nuovo pop alla Charlie XCX.