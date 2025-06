Saranno momenti bui, sarà che non c’è piu’ voglia di scherzare, sarà che abbiamo bisogno di sferzate, ma il ritorno degli Young Gods a questi livelli è un toccasana per la fragilità dei tempi moderni, un’inaspettata e convincente “apparizione”, che speriamo non “sparisca” nel breve termine, pronta a testimoniare come la presenza del più solido combo industrial europeo sia ancora decisamente pulsante, anche se appunto disattesa, nascosta e non prevista.

“Appear and disappear” attacca l’ascoltatore con lo stesso spirito frontale dei tempi migliori, da quel “TV Sky”, che fece della band svizzera un piccolo enorme culto negli anni 90 quando l’industrial allora conosciuto veniva a galla fra ortodossia Ministry e sontuosità distruttiva NIN, proponendo la terza via lontano dalle platee ed arene, ma uscendo fuori da un contesto apparentemente anomalo dei tre (grandissimi) pionieri svizzeri, che grazie a fondamentali escursioni ed esperienze statunitensi dell’epoca, seppero introdurre elementi innovativi all’interno della musica elettronica come i sample di chitarra abrasivi, coniugando tra i primi l’inserimento di parti metal dentro la musica elettronica, asciugando il metal dalle effervescenze core o doom, generando qualcosa di nuovo e estremamente groovy, con equivalente potenza ma anche con un tocco ovviamente decadente in salsa francese.

Qui le bombe con drum machine e rasoiate ci sono tutte, roba da non far star seduti un secondo, è un incedere senza sosta e senza noia, certo anche senza divagazioni dal loro territorio preferito, non si chiamano Trent Reznor e non sono romantici, ma i pezzoni ci sono tutti, dal trittico iniziale devastante, “Systemized ” in particolare, a “Blackwater”, bellissima nel suo incedere ipnotico bluesy fino alla deflagrazione con batteria elettronica che insegue ritmi quasi alla Prodigy, a cose quasi post grunge alla Pumpkins al vetriolo come “Hey amour”, mentre una “Shine that drone” se la sogna Reznor la notte, piena della freschezza del puro noise post industriale.

E’ tutto l’album una grande sorpresa, inaspettata grande sorpresa, per una band che anche i più fedeli avranno dimenticato, che mai e poi mai avremmo potuto pensare di riconsiderare da quel periodo fertile della musica, ad una tale rinascita che si proietta del tutto contestuale in questi tempi, nel più reale presente come se ne uscisse alla fonte, la cui rudezza, presenza monolitica, musica come disturbo per scuotere e sentirsi vivi, diventa manifestazione di fondamentale importanza.

“Appear disappear”, il culto continua, il momento è arrivato, lunga vita agli Young Gods, chissà non spariscano ancora per molto!