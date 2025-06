Continua la marcia del duo Luke Haines & Peter Buck, che hanno sul radar la data del 25 luglio, giornata in cui sarà pubblicato il loro nuovo labum collaborativo “Going Down To The River …To Blow My Mind“.

Il magnifico duo nel frattempo pubblica un nuovo estratto dal disco, ovvero “56 Nervous Breakdowns” e, anche in questo caso, così come per il primo singolo, possiamo dire che le vibrazioni sono decisamente positive…