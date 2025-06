C’è voluto tempo, tanto tempo per arrivare all’edizione definitiva di “Machina I” e “Machina II”, l’ edizione che Billy Corgan aveva sempre avuto ion mente. “Il disco era stato scritto come una sorta di pseudo-opera rock, ma quando la band si sciolse nel bel mezzo del processo, l’album non fu mai completato nel modo in cui l’avevo scritto, quindi lo considero un album incompiuto“, diceva nel 2014 il leader degli Smashign Pumpkins a Stereogum.

Ora gli Smashing Pumpkins hanno finalmente svelato i dettagli della riedizione di “Machina/The Machines Of God” del 2000 e del suo album gemello “Machina II/The Friends & Enemies Of Modern Music”. L’album uscirà in diversi formati il 22 agosto tramite UMe e Madame Zuzu’s Tea Shop.

Preorder QUI.

La riedizione rimasterizzata di “Machina/The Machines Of God” sarà disponibile in vari formati, tra cui una riedizione in vinile nero 180g 2LP, un’edizione limitata in vinile 180g colorato in rosso corona/nero, oltre che in formato CD e digitale. Solo al Madame Zuzu’s Tea Shop di Billy Corgan a Highland Park, Illinois, si troverà un cofanetto in vinile (in edizione super limitata) con 80 brani, che include “Machina” con 48 tracce più 32 brani bonus tra demo, outtakes e performance live: sarà lla prima volta che questi due album vengono ufficialmente riuniti. Il cofanetto in vinile è l’unico modo per ascoltare tutti gli 80 brani nella loro interezza in questo formato.

Non ce ne voglia il caro Corgan, ma già immaginiamo che presto si troveranno anche online questi box, magari su Ebay, a prezzi esorbitanti.

“Ci sono voluti circa 25 anni per pubblicare finalmente Machina come noi della band avremmo voluto, e con MadameZuzus.com come unico posto dove è possibile acquistare questa vasta collezione di 80 brani, personalmente non potrei essere più orgoglioso“, ha dichiarato Corgan. “Machina doveva essere il nostro canto del cigno, ed è stato davvero un lavoro d’amore portarlo a termine, per quanto fossimo distrutti all’epoca. Ma con la band che sta per intraprendere un tour mondiale nel 2025, oltre al mio tour solista con The Machines Of God, questo cofanetto rappresenta una celebrazione e una testimonianza di volontà, perché sono state proprio le canzoni ad aiutare James, Jimmy e me a mantenere la fede“.