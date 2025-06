La polizia sta valutando le esibizioni di Kneecap e Bob Vylan al Glastonbury 2025 per decidere se siano stati commessi dei reati.

Gli artisti si sono esibiti uno dopo l’altro sul palco West Holts sabato pomeriggio (28 giugno). Mezz’ora prima dell’inizio dell’esibizione dei Kneecap, Glastonbury ha annunciato sui social media che l’accesso al palco West Holts era stato interrotto, segnalando che la capienza era già al massimo.

Bob Vylan è stato il primo a salire sul palco e durante il set il frontman Bobby Vylan ha chiesto solidarietà alle band che “usano le loro piattaforma per difendere il popolo palestinese“, citando in particolare Kneecap, The Murder Capital e Amyl & The Sniffers.

Ha anche detto di essere consapevole che la performance era in diretta streaming sulla BBC e che quindi non avrebbe detto nulla di “troppo estremo“, aggiungendo che avrebbe “lasciato fare a quei ragazzi“, riferendosi ai “loro amici dei Kneecap“.

Dopo che la folla ha intonato più volte il coro “free, free Palestine” Bobby ha detto: “Avete sentito questa?“, prima di intonare il coro “death, death to the IDF“, riferendosi alle forze di difesa israeliane coinvolte nella guerra in corso a Gaza.

Bobby ha anche detto: “Noi della Bob Vylan Enterprises non siamo punk pacifisti“, riferendosi al testo del loro singolo del 2023 “Censored (Interlude)”. “Siamo punk violenti, perché a volte bisogna far passare il proprio messaggio con la violenza, perché purtroppo è l’unico linguaggio che alcune persone capiscono“.

In seguito, i Kneecap sono saliti sul palco per un’esibizione molto attesa, durante la quale hanno attaccato i loro detrattori, tra cui il primo ministro Keir Starmer e Sharon Osbourne, oltre a suonare un nuovo brano e riaffermare la loro solidarietà con la Palestina e il gruppo attivista Palestine Action.

Ora, la polizia di Avon e Somerset ha dichiarato che indagherà sulle due esibizioni. In un post sui social media, ha dichiarato: “Le prove video saranno valutate dagli agenti per determinare se siano stati commessi reati che richiedono un’indagine penale“.

Questo dopo che Lisa Nandy, segretaria alla Cultura, ha ordinato a Tim Davie, direttore generale della BBC, di spiegare perché l’esibizione di Bob Vylan è stata trasmessa in streaming su iPlayer.

Un portavoce della BBC ha dichiarato che il set, che all’epoca era stato trasmesso in diretta streaming su iPlayer, non sarà disponibile on demand. “Alcuni dei commenti fatti durante l’esibizione di Bob Vylan erano profondamente offensivi“, hanno detto, secondo l’Independent. Durante la diretta streaming su iPlayer, che rifletteva ciò che stava accadendo sul palco, è stato emesso un avviso sullo schermo riguardo al linguaggio molto forte e discriminatorio.

In risposta alle due esibizioni, un portavoce del governo ha dichiarato: “Condanniamo fermamente i commenti minacciosi fatti da Bob Vylan a Glastonbury. Il ministro della Cultura ha contattato il direttore generale della BBC per chiedere una spiegazione urgente sulle misure di due diligence adottate prima dell’esibizione di Bob Vylan e accoglie con favore la decisione di non ritrasmetterla su BBC iPlayer“.

L’esibizione dei Kneecap aveva fatto notizia nei giorni precedenti il festival, dopo che diversi parlamentari, tra cui il primo ministro Keir Starmer, avevano chiesto agli organizzatori di escludere la band dal programma di questo fine settimana. La co-organizzatrice di Glasto, Emily Eavis, aveva risposto dicendo che “tutti sono i benvenuti”, e suo padre, il fondatore del festival Michael Eavis, ha aggiunto: “Chi non è d’accordo con la politica dell’evento può andare altrove!“.

La controversia che circonda l’esibizione dei Kneecap nasce dalle loro provocatorie dichiarazioni a favore della Palestina al Coachella ad aprile. Da allora, il membro della band Mo Chara è stato accusato di terrorismo e la scorsa settimana è comparso in tribunale.

All’inizio della giornata, la BBC aveva fatto marcia indietro sulla sua intenzione di trasmettere in streaming l’esibizione del gruppo rap su iPlayer. Poche ore prima che salissero sul palco, la BBC aveva dichiarato in un comunicato che, sebbene il gruppo fosse ancora il benvenuto, l’esibizione non sarebbe stata trasmessa in diretta, ma sarebbe stata resa disponibile in versione on demand al termine del concerto.

Guardando il mare di bandiere palestinesi sventolate dal pubblico, Chara ha augurato “buona fortuna” al redattore della BBC per il lavoro di editing del filmato, dopo che era emerso che il loro set non sarebbe stato trasmesso in streaming ma sarebbe stato caricato su iPlayer in un secondo momento.

Nel frattempo il Glastonbury Festival ha rilasciato una dichiarazione sulla performance di Bob Vylan, dicendosi “sconvolto” dai cori “morte all’IDF” intonati dal gruppo.

“Il Glastonbury Festival è stato creato nel 1970 come luogo in cui le persone potessero riunirsi e gioire della musica, delle arti e del meglio dell’impegno umano. Come festival, ci opponiamo a ogni forma di guerra e terrorismo. Crederemo sempre nella speranza, nell’unità, nella pace e nell’amore e ci impegneremo attivamente per questi valori. Con quasi 4.000 esibizioni previste al Glastonbury 2025, ci saranno inevitabilmente artisti e relatori che saliranno sui nostri palchi con opinioni che non condividiamo, ma la presenza di un artista qui non deve mai essere vista come un tacito sostegno alle sue opinioni e convinzioni. Tuttavia, siamo sconcertati dalle dichiarazioni rilasciate ieri dai Bob Vylan dal palco di West Holts. I loro cori hanno decisamente superato il limite e ricordiamo con forza a tutti coloro che sono coinvolti nella produzione del Festival che a Glastonbury non c’è posto per l’antisemitismo, l’incitamento all’odio o alla violenza”.