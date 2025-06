Credit: Davide Mombelli

Si ritorna al Vittoriale, per quanto mi riguarda, dopo una stagione di assenza, e lo si fa per un artista, che, non passa dal nostro paese da venticinque anni, facendo una piccola ricerca, dovrebbe essere la data al Binario Zero (locale di Milano, che non esiste più) nel dicembre nel 2000, l’ultima volta di Matt Johnson nel nostro paese. Quindi, in ogni caso, un suo concerto in Italia, è qualcosa di assolutamente raro.

Il bel paese, appunto, (ne abbiamo recentemente parlato anche con Viola Costa, direttrice di Tener-a-mente), a volte, capita che non sia preso in considerazione, per tutta una serie di motivi, probabilmente quello più importante e altrettanto ovvio, è legato alla risposta del pubblico, che risulta non essere sufficientemente adeguata da garantire, a livello di costi, lo svolgimento di un tour o di una singola data, tanto da citare la stessa Viola, andando ad estrapolare una frase ricorrente, che si è sentita dire durante l’organizzazione di questa edizione: “Quest’anno non verremo in Italia“.

Comunque bene che Matt Johnson aka The The, passi ex novo da noi, scegliendo uno dei posti migliori in assoluto; tutte lo volte non ci stanchiamo di sottolinearlo, per chi ancora, non ha avuto occasione di vivere un concerto a Gardone Riviera, si riconoscerà in queste parole. La suggestività di un posto storico e l’atmosfera rimangono uniche di per sé.

Tener-a-mente esiste da tanti anni ormai, quindi un festival ricchissimo, per tutti i gusti, da quando nel lontano 2011, Viola Costa iniziò, quasi per scherzo, a programmare una stagione estiva, dopo tentativi (come ci raccontò lei stessa nell’intervista di un paio di anni fa), non andati nel migliore dei modi, ora il festival è una scommessa vinta e una realtà consolidata, e l’annuncio del bill estivo, lo si aspetta con trepidazione.

Venendo al concerto, queste nuove date non sono più prettamente imperniate sul nuovo, per altro bellissimo, album, come alcune scelte fatte, invece, per il tour a ridosso, dove “Ensoulment“, veniva eseguito per intero.

Qui siamo in modalità “sparpagliata”, sorta di best of, che vuole toccare al meglio una carriera, con oltre quattro decadi di pubblicazioni, non così prolifica, saranno sette i lavori in cassaforte, ma trasversale nelle scelte, anche perché influenzata da periodi molto diversi da loro.

L’ultimo album rimane un disco sorprendente, piuttosto una mosca bianca tra quelli licenziati finora, che offre una nuova faccia del progetto.

Set che parte poco dopo le 21, serata afosissima, in uno dei giugno più caldi di sempre, anfiteatro pieno zeppo, ed è un bel segnale, concerto che sarà lungo venti episodi per circa un’ora e mezza di grande musica.

“Cognitive Dissident” apre il live, proprio dall’ultima fatica, che, costituirà, comunque, una buona fondamenta, con diversi episodi estratti, su tutti, “Kissing The Ring Of Potus” o la splendida “Some Days I Drink My Coffee by the Grave of William Blake”, poi si toccano passaggi storici, la cosiddetta hit “Slow Motion Replay” in una versione più scarna, che, distrattamente, chiunque abbia, probabilmente, ascoltato almeno una volta, l’acclamata “This is the day”, o la stessa “Uncertain Smile”, la chiusura con “Giant”, ma non vorrei fare la lista della spesa, perché non c’è un riempitivo e per concludere, aggiungerei che il ritorno di Johnson in Italia, non poteva che essere attraverso un concerto impeccabile, raffinato e di grandissima classe, come tutta la sua carriera del resto, dove ogni dettaglio risulta essere messo al posto giusto, personaggio fuori dagli schemi, riservato, lontano dal glamour, ma di grande sostanza e, per una volta, quasi in disparte, in punta di piedi, lasciando alle sue canzoni il ruolo di protagoniste assolute.

Gigante.