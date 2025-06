C’è qualcosa di disarmante e allo stesso tempo confortante nel nuovo album dei Momma, Welcome to My Blue Sky. Si tratta, infatti, di un disco che non urla per farsi ascoltare, ma che si insinua lentamente, un po’ come fa il sole quando s’intrufola attraverso la leggerezza di una tenda estiva in un pomeriggio da dimenticare. Allegra Weingarten ed Etta Friedman, duo che con ogni uscita affina la propria impronta musicale tra rock alternativo, shoegaze e grunge filtrato dal pop, confezionano qui (coadiuvate da Aron Kobayashi Ritch e dalla batteria di Preston Fulks) il loro lavoro più accessibile, ma anche il più onesto. Già, perché Welcome to My Blue Sky, è un album che parla della fine dell’innocenza. Ma anche di tradimento, delusione, oltre che della dolcezza da cui ricominciare.

Credit: Press

Rispetto al precedente Household Name, dove le chitarre erano più ruvide e aggressive, qui il suono si fa più morbido, stratificato, sognante. Le distorsioni ci sono ancora, ma servono da tappeto emotivo, non da schermo. I brani scorrono con una fluidità che ricorda il dream pop anni ’90, ma con una scrittura più compatta, quasi da power-pop in alcuni episodi. La produzione, affidata anche al sunnominato bassista Aron Kobayashi Ritch, riesce a mantenere un tono casalingo, caldo, senza cadere nel lo-fi di maniera. Ogni elemento sembra al posto giusto, anche quando le canzoni sfiorano l’imperfezione, che qui diventa cifra stilistica. In soldoni, c’è molta intimità nei versi, ma anche la volontà di esorcizzarla. Il titolo del disco, “Welcome to My Blue Sky”, è solo apparentemente sereno, quasi naïf. Ma quel “mio” nel titolo rivela subito che il cielo azzurro che ci accoglie non è universale, è privato, e forse incrinato. I testi oscillano tra disillusione e nostalgia, tra rabbia trattenuta e ironia dolceamara. Si raccontano fratture relazionali, errori, fughe e tentativi di perdono. Un bel guazzabuglio esistenziale. Altroché.

In brani come “I Want You (Fever)“, per esempio, il desiderio diventa febbre e dipendenza. In “Rodeo“, invece, la metafora dell’equilibrio precario su un animale selvatico diventa simbolo di una relazione fuori controllo. Ma ci sono anche sprazzi di luce: “Stay All Summer“ è una delle canzoni più luminose che i Nostri abbiano mai scritto, eppure conserva quell’ombra lieve che i Momma sanno sempre lasciare sul fondo. E cosa dire di “Last Kiss” se non che ci troviamo al cospetto di un episodio shoegaze in piena regola (con chitarre che si sfaldano mentre le voci restano a galla, eteree)? In definitiva, Welcome to My Blue Sky non è un album da colpo di fulmine: è un disco che chiede ascolto, pazienza, tempo. Ma, come le migliori amicizie, più lo conosci e più lo senti vicino. I Momma confermano di essere tra le penne più originali dell’indie rock americano contemporaneo: mai eccessive, mai didascaliche, ma sempre capaci di trasformare esperienze personali in qualcosa di condivisibile e autentico. Un disco che profuma di camera da letto, di lettere mai spedite, di sogni adolescenziali visti con gli occhi adulti. Una brezza leggera sotto un cielo che è azzurro, sì, ma non sempre sereno.