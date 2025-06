Sceneggiatore, regista, artista con una ben nota passione per i musical (tre quelli realizzati negli ultimi anni, “Please Thrill Me”, “The Fear” e “The Plumber”) già collaboratore di Solange Knowles e Mac DeMarco, Sean Nicholas Savage è stato l’uomo dietro le quinte della scena canadese degli anni zero diventandone poi uno degli esponenti più solidi anche grazie al suo essere musicalmente prolifico.

Credit: Aabid Youssef

Tredici album molto diversi tra loro, come se Savage non volesse mai ripetersi e “The Knowing” ne è la definitiva conferma. Ideato a Edmonton, pubblicato non dalla fida Arbutus Records ma in collaborazione con l’americana Born Losers e la berlinese Mansions and Millions, è ricco di collaborazioni: Explo e David Numwami alla chitarra in “Stranger Than Fiction”, Better Person in “Part 2″, Marci in “Your Drug”, JJ Weihl / Discovery Zone che ha contribuito alla scrittura di “Pink Bouquet”.

Dodici brani che sanno essere melodici e confidenziali senza rinunciare a una certa teatralità nella messa in scena delle emozioni e dei sentimenti. Elettronica e sintetizzatori sono la base fondante di arrangiamenti raffinati che vanno dal super pop all’acustico all’orchestrale finendo per racchiudere molte delle influenze musicali di un Savage decisamente ispirato che regala anche una sorprendente cover chitarra, piano e voce di “Lust For Life” di Iggy Pop.

Le domande senza risposta della title track e della sofferta “A Sign”, due dei momenti migliori insieme a “Wild Things” ancora con Numwami alla chitarra, diventano certezze in “Insane 4 U”, “I Love Everything About You” e “Everything You Are” ispirate dalla relazione con Lulannie l’artista che ha curato la copertina, uno scatto estemporaneo realizzato la notte di Capodanno.

Romantico e sofisticato, sulla scia di Prefab Sprout e Blue Nile, Sean Nicholas Savage realizza uno dei suoi album meno introversi e più accessibili, piccola ode al fuggevole e ingenuo momento dell’innamoramento in cui tutto sembra possibile ma nulla è ancora scontato, prima che l’ardore diventi banale routine, raccontata con tempismo e entusiasmo giovanile.